Playa del Carmen, Q. Roo.- El jefe de distrito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la zona norte, Rodolfo Rello Monter, afirmó que se acabaron los permisos para pesca en el estado, por lo que la Cooperativa Pesquera Xaman-Ha que buscaba uno de carácter colectivo para al menos 15 de sus integrantes, se quedaría sin oportunidad de regularizarse.

“Los permisos son una propiedad, y como es propiedad debe existir una persona que ya no vaya a ocupar su permiso y la pueda ceder a una persona, y lo mismo aplica para una cooperativa. Permisos nuevos no existen, el esfuerzo pesquero está totalmente saturado y no existen más que los permisos que están vigentes”, detalló Rello Monter.

“Seguiremos recurriendo a instancias pertinentes, la Conapesca nos dio entrada al permiso colectivo apenas a inicio de año"

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa, lamentó dicha aseveración del funcionario cuando por otro lado, él mismo y otros funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) los han alentado a ingresar su documentación, pero aseguró que no quitarán el dedo del renglón.

“Seguiremos recurriendo a instancias pertinentes, la Conapesca nos dio entrada al permiso colectivo apenas a inicio de año, a nombre de la persona moral de la cooperativa; eso fue lo últimos que nos han dicho y no vamos a quitar el dedo del renglón”, dijo Gómez Burgos.

Xaman-Ha está conformada por integrantes de las cooperativas turísticas Del Mar Caribe y Playa del Carmen, algunos de los cuales llevan toda su vida dedicándose a la pesca y en los últimos años han migrado a turismo náutico, dada la falta de certeza legal para ejercer ese viejo oficio.

Rello Monter aseguró que no existe ningún mecanismo legal para regularizar a los integrantes de la cooperativa, “eso sería alterar el esfuerzo (presión) pesquero, eso no es posible (…) sólo si alguien más les cede sus permisos”.

“En Playa del Carmen hay seis permisionarios. Nada más. Además tienen presencia en el litoral playense las dos cooperativas de Cozumel, una de Puerto Morelos, una de Puerto Juárez y las que se ubican en Isla Mujeres”, declaró.