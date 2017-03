Muere modelo por liposucción

Staff/Agencia Reforma

MÉXICO, DF.- Mientras se practicaba una liposucción, una modelo brasileña perdió la vida; ahora, su familia analiza la posibilidad de demandar al médico que la intervino.

Pamela Nascimento, de 27 años y quien era conocida en su país por aparecer como edecán en varios programas de telejuegos, acudió el 19 de octubre a una exclusiva clínica privada en Sao Paulo para someterse a la cirugía, pero durante el procedimiento uno de sus riñones sufrió una perforación, lo cual la llevó a la muerte en la mesa de operaciones.

El cirujano, Julio Yoshimura, es acusado ahora de asesinato por negligencia durante la liposucción, y, además, por fraude, luego de no haber notificado a las autoridades en el momento de la muerte, informaron portales como el del Daily Mail, luego de que una tía de la joven hiciese ayer pública la noticia.

Según varios reportes, los doctores de la clínica registraron la muerte de la modelo como un choque hipovolémico hemorrágico, el cual se debe a una severa pérdida de sangre que impide al corazón trabajar de manera adecuada.

Oficiales de Policía de Brasil sostuvieron la versión de que se podría acusar a Yoshimura de varios cargos; dijeron que se trata de averiguar si Pamela falleció a la mitad del procedimiento quirúrgico y si el doctor continuó operándola para ocultar fallidos intentos por reanimarla.

Enedida Nascimento comentó que su sobrina ya se había operado previamente la nariz y los senos.

"Ella estaba obsesionada con su cuerpo. Siempre me estaba diciendo que se sentía muy gorda", explicó Enedida.

"Ella no me comentó sobre la liposucción; si me lo hubiera dicho no la habría dejado hacérsela. Un doctor del hospital me llamó para decirme que había tenido complicaciones con una liposucción de Pamela y que había fallecido. Fui al hospital para reconocer su cuerpo y noté que el equipo de médicos estaba muy nervioso, estaban temblando. Querían que arreglara de manera inmediata todos los detalles para llevarme el cuerpo y que lo enterrara lo más rápido posible".

La tía de Pamela sospecha que el personal de la clínica le oculta la verdad y que hay negligencia de por medio.

Pamela fue criada desde pequeña por su tía, ya que su madre murió cuando ella tenía sólo 6 meses de vida. En 2009 se mudó a Sao Paulo para hacer una carrera en biomedicina, y comenzó a aparecer en programas de televisión brasileños.

