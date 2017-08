Desalojan policías intento de nueva invasión

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Durante el amanecer de este miércoles, alrededor de 200 personas fueron reportadas intentando asentarse de manera irregular en los terrenos ubicados en la zona trasera del Fraccionamiento Caribe Residencial, ubicado al norponiente del municipio de Solidaridad.

Ante dicho connato de invasión en las cercanías del Fraccionamiento Tumben Chilam, las autoridades de Seguridad Pública de Solidaridad recibieron el aviso mediante el número de emergencia 911, por lo que fueron enviados 150 elementos policiacos equipados como antimotines para realizar el desalojo de los presuntos invasores.

‘No hubo ningún tipo de fricción o roces, todo está documentado en video. Mediante el diálogo se les hizo salir porque había niños e incluso una señora embarazada para que salieran en paz, algunos traían machetes pero en ningún momento se dio algún conflicto. Gritaban sus demandas y exigencias pero a través del dialogo se pudo desocupar el predio’, dijo Joaquín Morales, director de la Policía Municipal Preventiva de Solidaridad.

También acudieron algunos elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, quienes se retiraron al ver que la Policía Municipal Preventiva reportaba la situación bajo control, sin embargo, por el lado de los invasores los gritos y quejas se escuchaban mientras el contingente de ‘paracaidistas’ se iba retirando del lugar caminando.

‘¿Por qué a los demás no los desalojan? ahí están los de In House, que son puro delincuente, a nosotros ganamos poco y ya no podemos pagar renta, a otros los dejan estar y ¿por qué a nosotros no? necesitamos un lugar por lo menos para hacer una palapa, ahorita un casero ¿cuánto te está cobrando? entre $2 mil 500 a mil 500 pesos, para un cuarto chiquitito’, reclamaba una de las invasoras, mientras sus compañeras gritaban que sabían que los terrenos eran de Mauricio Góngora.

Alejandro Gallegos encargado del departamento Jurídico de Seguridad Pública de Solidaridad, aseguró que en lo que va del año se han presentado al menos tres casos más de intentos de nuevas invasiones, aunque señaló que en menor número de personas y teniendo como punto recurrente la zona de terrenos ubicados bajo las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El último contingente de personas que pretendían entrar a asentarse de manera irregular en los terrenos que también colindan con el Fraccionamiento Tumben Chilam, llevaban cargando cajas de despensas, garrafones de agua, algunos machetes y hasta una motosierra nueva para poder limpiar y asentarse en el área.

Poco después de las 9:30 de la mañana fue retirado el último contingente de personas, aunque se instaló una guardia de elementos de Seguridad Pública en un par de patrullas que se mantendrían en vigilancia según aseguraron los mandos policiacos locales.