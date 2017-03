Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Dirección de turismo tiene conocimiento de las quejas que springbreakers han presentado en sus respectivos hoteles, sin embargo, no se tiene una denuncia formal ante las instancias correspondientes para que se pueda iniciar una investigación en contra de los elementos que resulten responsables.

Con la finalidad de detener esta situación Francisco López Reyes, director general de Turismo municipal dijo que se van a estar supervisando a los elementos y se harán operativos en conjunto con la Policía Federal y gendarmería para cuidar y proteger a los turistas.

También te puede interesar: Cambio de rutas de transporte causa caos vial en la Av. Tulum

“Estoy enterado del tema las denuncias que se han hecho en los hoteles, desafortunadamente no hay ninguna denuncia formal o denuncia legal, por lo tanto no se puede proceder contra algún elemento en específico, lo que sí es que es un tema que no podemos permitir y se estará poniendo especial atención en esa zona (el denominado corazón de la zona hotelera) para que no ocurra ningún incidente y los turistas sean cuidados en todo momento”, declaró el funcionario municipal.

En este sentido, dijo, los turistas extorsionados o que sean víctimas de abuso de autoridad o de algún delito por algún elemento policíaco u otra persona, deben de denunciar estos hechos para que se pueda proceder en contra del policía que empaña la imagen del destino con este tipo de acciones.

Extorsión contra springbreakers

Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún dio a conocer que a él le hicieron llegar, tan sólo el miércoles, 15 quejas de extorsión contra springbreakers, por lo que exigió que se dé una solución para evitar este tipo de situaciones, pues aunque es una policía nueva, refiriéndose a que son nuevos mandos que llegaron con la nueva administración, mantiene los mismo vicios.

Por último, Francisco López Repes, informó que hoy la dirección a su cargo, en coordinación con Grupo Aeropuertos del Sureste (ASUR), harán entrega oficial de los códigos de conducta de la temporada de spring break, en la Terminal Tres, en el área de llegadas.