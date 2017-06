Policías de Carrillo Puerto reprueban exámenes de confianza

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El 10.8% de los elementos de la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto, reprobó los exámenes del Centro de Control y Confianza (C-3), fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia para determinar su situación correspondiente.

La noche del miércoles, los 23 policías que reprobaron, fueron citados en el Ayuntamiento para darles a conocer su situación y notificarles que ingresaron a un proceso de liquidación.

De inmediato los elementos policiacos exigieron una negociación.

También te puede interesar: Abuso policial, el más denunciado ante Derechos Humanos

Las autoridades dictaminaron que se les diera una segunda oportunidad a 10 elementos, es decir, volverán a someterse a los exámenes y se determinará si son o no aptos para formar parte de la corporación. Los 10 restantes pasarán al Consejo de Honor y Justicia y allí se sabrá si serán dados de baja.

Edwin Medina Pacheco Secretario General del Ayuntamiento, dijo que es una situación difícil para los elementos, sus familias y la corporación, pues es la fuente económica de donde se sostienen en sus hogares y en espacio corporativo igual, debido a que se fractura una cadena operativa dentro del eje social.

Agregó que los expedientes no aprobados y quienes además no tendrán la oportunidad de una reevaluación serán dados de baja, aunque no detalló cuando, dijo que será a través de la terminación Consejo de Honor y Justicia otorgue.

“Lamentablemente somos el eje ejecutor y a nosotros nos toca hacer ese trabajo, pero se está hablando de posibilidades de ver si pueden ser reasignados a otras instituciones para no afectarlos, pero de lo que sí es claro es que no podrán ser parte de la policía”.

Diddier Vázquez Méndez titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, indicó que son acciones apegados a los distintos marcos jurídicos, el cual determina que los elementos que no aprueben el C-3 automáticamente estarán siendo dados de baja de la corporación, el cual se encuentra analizando cuándo será.