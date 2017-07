Políticos en la red

A los políticos mexicanos les podemos llamar de muchas formas, pero hay una palabra en particular que no usamos, pero que los define muy bien, “entrones”: no importan cuan descabellada sea la idea, con tal de ganar el hueso, intentarán hacerla suya.

Desde que internet se transformó en una plataforma de comunicación masiva, y más recientemente, de interacción social, candidatos, funcionarios y líderes partidistas mexicanos han enfocado sus baterías en conquistar la web y las redes sociales, pues entre todas las taras mentales que sabemos tienen, reconocen que el presente está en la sociedad digital.

Ideologías aparte, @lopezobrador_ es el reconocible campeón mexicano en esta carrera, curiosamente, por siempre perderla en el último tramo. Hoy, el tabasqueño sabe manejar las redes sociales no sólo para hacerse ver, sino para alborotar los acontecimientos a su mejor conveniencia. López Obrador emplea las redes sociales para sus comunicados, lejos de la prensa y por ende, de cuestionamientos y mantiene el contacto en eventos masivos donde no hay voz que pueda sobreponerse a la suya. Una estrategia, digamos tal vez, algo pusilánime, pero que le funciona.

Del otro lado del río Bravo, @realDonaldTrump no sólo revolucionó las ruedas de prensa en la Casa Blanca y el papel de su vocero al prácticamente ser su propios difusor de ideas, sino que las da a conocer desde su cuenta personal de Twitter, y no a través de la oficial de su presidencia. Esto ha provocado muchos quebraderos de cabeza a su equipo legal. Trump reconoce la importancia de la comunicación digital, libre de intérpretes, aún con el peligro que conlleva la exposición tan franca de sus puntos de vista desde la presidencia gringa. Su método lo encontramos entre la valentía y la estupidez, pues es muy cierto que en Estados Unidos, todo sale a la luz, como un fantasma del pasado. Eso sí, de cajón podemos darle el mérito de crear dos “hashtag” hasta el momento: #FakeNews y #Covfefe.

Sin embargo, en términos más generales, los políticos mexicanos de niveles locales o estatales, no han sabido aprovechar la capacidad de difusión de las redes sociales e internet. Tras el escudo de las vocerías y los usuarios pagados, confían en la cargada digital para promocionarse, dejando de lado la interacción, aún en los casos en los que es muy necesario hacerlo, o la simple prudencia, cuando las cosas no salen bien.

Sobre esto último, al encargado de redes sociales de la @SCT_mx no parece importarle el escándalo por el socavón en Morelos, pues sigue difundiendo, con el tradicional triunfalismo de las de Twitter del Gobierno Federal, las obras carreteras del gobierno, a pesar de la indignación por el accidente, la pérdida de dos vidas, y el hecho de que una construcción de dos mil millones de pesos que debía durar 40 años… no llegó ni a seis meses.

Por su parte, al presidente también le llovieron los “tweets” de reclamos (cuándo no) con su actitud triunfal sobre la creación de empleos en el sexenio, que si bien se lee bonito en el mensaje, no se puede dejar así, con tanta simpleza, un dato tan trascendental y confuso, sin las debidas precisiones ajustadas a la realidad, mismas que los usuarios de redes sociales le hicieron ver, pero que por supuesto, @EPN –o quien maneja la cuenta- no leyó.