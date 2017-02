Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- "No” es una palabra bien pequeña, pero que en algunas ocasiones cuesta trabajo decir, en cuestión de finanzas puede acabar con tu reputación crediticia.

Y es que de acuerdo con una encuesta realizada por la comparadora de servicios financieros, ComparaGuru. com, ser aval de un conocido que quedó mal con sus pagos, es una de las razones por las que los mexicanos tienen un mal historial crediticio, informa el sitio Dinero en Imagen.

Quizás pienses que eso no es prestar tu crédito, en realidad sí lo es, porque tú eres responsable de pagar en caso de que el titular no lo haga, y es ahí cuando tu historial de crédito se ve afectada.

También te puede interesar: Si no te alcanza la quincena… este estudio te dice por qué

Cifras del estudio, realizado por la empresa de estudios de mercado Feebbo, establecen que en primer lugar de las razones por las cuales registran un mal historial crediticio, está el no pagar a tiempo la tarjeta de crédito (35.5%); ser aval de un conocido que quedó mal (29.4%), mientras que 17.6% dice que no pagó a tiempo un préstamo. Pero también hay quienes no cumplieron a tiempo con los pagos de su plan de telefonía celular (11.8%), y finalmente, 5.9% dice que su identidad está duplicada.

Freddy Domínguez, director general de ComparaGuru.com, afirma que estos resultados hablan de una falta de cultura financiera y van desde contratar una tarjeta sin ningún tipo de análisis previo, y también revela la mezcla de relaciones personales con el dinero, una mala combinación.

El directivo asegura que es entendible que se confíe en que un amigo, o incluso un hermano o primo, algún familiar, no te quedará mal, pero pasa y mucho, por eso hay que tener cuidado y estar conscientes de que ser aval o prestar nuestra identidad para un servicio financiero es prácticamente lo mismo que pedir el dinero tú mismo.