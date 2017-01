Jesús Caamal/ SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El sindicato de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac) ha emitido solicitudes a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) para considerar el aumento en sus precios de transporte público.

Roberto Dzid Ake secretario de Actas de Acuerdo de la Untrac, dio a conocer que debido al incremento de la gasolina ha sido un factor que ha afectado a cada uno de los transportistas y es por ello que se encuentran en gestión con Sintra para que se les pueda considerar en la elevación de sus precios.

De tal manera han tenido reuniones internas en las que cada uno de los agremiados han estado de acuerdo para aumentar su costo, sin embargo, Dzid Ake afirmó que por el momento no han podido realizar tal cambio ya que la Secretaría de Infraestructura y Transporte no ha dictaminado sus peticiones y por ende no pueden realizar tal acción.

“Es una situación que a cada a la sociedad en general nos afecta, pero más aún a los que viven del transporte público, por ejemplo los que tienen rutas largas tienen que llenar su tanque y si ahora la gasolina ya subió el presupuesto destinado ya no es el mismo” aseveró Roberto Dzid como ejemplo de las perdida que ahora se tiene por el cobro de sus servicios.

Manifestó diciendo que si tal aumento se autoriza será de un aproximado de cinco a 10 pesos por pasaje la cual externó que si un transportista regular cobra 80 pesos ya pasará a ser de 90, tal es caso de los sitios que se dirigen a Valladolid, Yucatán, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal.

Sitios regulares

“Cada uno de los sitios regulares manejan un precio distinto, pero aumento aproximado de cada uno de ellos será de cinco a 10 pesos, y para los 70 trabajadores que se dedican a llevar y traer gente de las distintas comunidades se subirá de cuatro a cinco pesos” aseveró el secretario Roberto Ake, dando el ejemplo que si para el valor que se tiene de Carrillo a Señor es de 30 pasará a 35 pesos.

Dzib Ake manifestó que tal solicitud se ingresó desde la semana pasas del mes de enero y que hasta el momento no se las ha dado una respuesta por el titular de Sintra, por lo que aseguró que si se le llega a aceptar no pasarán más horas y los transportistas de la Untrac ya tendrán nuevo precio por sus servicios.