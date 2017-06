Van por predios que adeudan impuesto predial

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento mantiene un programa de recuperación de alrededor de 500 millones de pesos derivado de 88 predios, cuyos dueños en pasadas administraciones municipales dejaron de pagar el impuesto predial.

Debido a la anterior situación se han iniciado procesos de embargo en los terrenos que se encuentran principalmente al poniente de la ciudad, informó Asunción Ramírez Castillo, tesorero municipal.

“El tema que nosotros tenemos es la Ley de Ingresos que se nos aprueba a nosotros del impuesto predial para el cobro, nosotros estamos haciendo notificaciones a los predios donde no se han acercado a regularizar el pago del impuesto predial, obviamente hay predios que desde hace muchos años, como cinco, que no han pagado el impuesto predial y es a esos que estamos notificando y si esos hasta en la tercera notificación no se acercan al Ayuntamiento, procedemos a notificar a través de un embargo”, explicó Asunción Ramírez.



Los terrenos que están en proceso de embargo se les han colocado sellos de la Tesorería Municipal informando de su situación.

“En los próximos días vamos a emitir edictos en los medios de comunicación y si las personas dueñas de los terrenos no se acercan al Ayuntamiento ahora sí, mediante el área jurídica se realizará un embargo”, precisó.

El funcionario señaló a la Dirección de Fiscalización y Cobranza de la pasada administración de haber solapado a los propietarios para evadir el pago del impuesto.

“Yo creo que hay negligencia de ambas partes, porque hay una Ley de Catastro donde el contribuyente tiene que acercarse al Ayuntamiento (…) en la administración pasada la Dirección de Fiscalización no hizo un trabajo correcto al no notificar a los dueños de los terrenos”, agregó.

Estas acciones comenzaron desde el mes de mayo y el caso más sobresaliente es el del aeródromo de Playa del Carmen, el cual durante 11 años no pagó el predial, por esa razón este inmueble también se le ha abierto un proceso de embargo en su contra.

“Estamos haciendo estas visitas por instrucciones de la presidencia y si no responden llevaremos a cabo el proceso”, mencionó.