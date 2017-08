¡Se está acabando el tiempo! ¿ya pagaste el predial?

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El 15 de septiembre vence el plazo para que al menos 300 contribuyentes, entre empresas y personas físicas, acrediten el pago correspondiente del impuesto predial.

Dicha relación contempla a tributarios beneficiados con descuentos onerosos, en la administración del ex presidente municipal, Paul Mitchell Carrillo de Cáceres, en perjuicio del erario público benitojuarense, por el orden de 23 millones 958 mil 702 pesos, sólo en la cuenta pública 2014.

A partir de junio pasado, la Tesorería municipal a través de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas, concluyó la entrega de notificaciones y estados de cuenta, inició el levantamiento de citatorios y otorgó 45 días hábiles al padrón para acreditar o en su caso solventar los pagos correspondientes por debajo del avalúo real, según información del registro catastral.

“Pasados los 45 días hábiles debemos enviar nuevamente a un notificador y a partir de ese momento se convirtirá en un crédito fiscal respecto al inmueble o predio, si el contribuyente no aclara la situación, por procedimiento se grabará en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), se declarará que hubo aviso previo para esa persona y que de no pagar, sabía que se le embargaría el bien, para rematarlo, cobrarlo y lo que quede lo dejarlo a disposición”, detalló Lamberto Cruz Cruz, tesorero de la comuna.

Lo anterior, a raíz del pliego de observaciones de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), correspondiente a la cuenta pública 2014 del Ayuntamiento, que evidenció una lista de 85 contribuyentes, que cubrieron el impuesto predial más debo de lo que debían y violentaron el Código Fiscal municipal.

De acuerdo con el funcionario, la Aseqroo a más tardar el próximo cinco de septiembre expedirá un Acta de Observaciones, basada sobre una revisión específica y limitada respecto a determinados rubros de las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, que incidirán para solventar los faltantes al erario público por concepto del pago de impuesto predial.

En su momento, Mirna Karina Martínez Jara, síndico municipal, interpuso la controversia constitucional 112/2017, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) y la revisión “casuística y concreta” de los ingresos del municipio por concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones.

“Hubo una auditoría por parte de la Aseqroo, fue quien empezó a hacer revisiones a los documentos, eso nos ayudó de cierta manera, en el sentido de que cuando empezaron a pedir información y documentación respecto de esos asuntos, como titular me tocó presentar los comprobantes que estaban en la mano y sobre los que no estaban, se hizo mención en las aclaraciones del acta”, expresó Cruz Cruz.

Si bien la comuna tuvo conocimiento de los 85 contribuyentes beneficiados con descuentos onerosos respecto al pago del impuesto predial, “no se revisó en lo particular a tributarios señalados”, sino por norma con base al sistema de registro catastral se determinó quiénes están pendientes de pagos y de esta manera el registro catastral se bloquea para que el “afectado” solvente las observaciones ante Ingresos Coordinados.

La Aseqroo señaló como responsables directos de daños y perjuicios del patrimonio municipal al ex director de Ingresos, Hugo Fabio Bonilla Iglesias; Felipe de Jesús Cohuó Dzul, actual director de Contabilidad, y Abraham Masegosa Raña, ex director general de Tecnología de Informática y Comunicación, mientras que Heyden Cebada Ramírez, ex director de Catastro municipal, aparece como solidario, y el ex contralor municipal Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez, como subsidiario, lo mismo que Rafael Manuel Ponce Pacheco, ex tesorero de la pasada administración, quien hoy es el titular de la Unidad de Vinculación de Organismos Descentralizados.