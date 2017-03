Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q.Roo.- La restitución de predios despojados por juicios laborales no se ha logrado debido a que la parte contraria interpuso recursos de revisión para que, cuando emita la resolución de este recurso de revisión, si queda firme se logrará la devolución al propietario que haya acreditado el predio, indicó la Secretaria de Trabajo y Previsión social estatal, Catalina Portillo Navarro.

La restitución de predios en Tulum, por el momento, no se ha dado, a pesar de que fue una orden de un juez federal y un colegiado federal porque ya hubo una resolución emitida, la parte contraria interpuso recurso de revisión, dijo.

“Por lo tanto, está subyúdice para que cuando emita la resolución de este recurso de revisión, si queda firme esta ejecutoria lograremos hacer la restitución”, expuso.

Primero se hará la resolución respectiva de acuerdo al mandato de ejecutoria del tribunal federal. Una vez dado, se hará la restitución al legítimo propietario, explicó. “por el momento, está en trámite de juicio ante los tribunales federales.

Hay plazos legales, solo se espera esta resolución de la revisión, y en los términos que ordenen los tribunales colegiados federales, se procederá dentro de la Junta de Conciliación a hacer la restitución.

Hay cuatro hoteles por el momento y hay más amparos que aún no se resuelven pero cuando se tenga se hará del conocimiento, de igual forma, cuando se vayan a restituir, indicó.

Hemos 6 denuncias penales sobre peculado e infidelidad de custodia de documentos, de la Junta Especial 2, 1, 3 se llevan todos los trámites entrevistas necesarias con el sistema de justicia penal, primero carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.

En los municipios BJ y Playa del Carmen, se realizaron varios exhortos, ahí se propiciaron los juicios en contra de los hoteles de Tulum. Denunciados son propiamente ex presidentes de Juntas de Conciliación especiales 1, 2 y 3 y de Playa del Carmen que ordenaron la ejecución de los juicios irregulares encontrados.

Más demanda, se preparan un paquete de 10, se está conjugando todos los elementos y medios de prueba para las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, y probablemente en abril, era para marzo, pero las diferentes situaciones presentadas ante la fiscalía semanas atrás impidieron llevar a cabo el inicio de este proceso, sin embargo ya reanudados los trabajos en esa dependencia, a mediados de abril se habrán presentado y se darán a conocer para que la ciudadanía le dé el seguimiento.

Agregó que se está dignificando y sobre todo que haya credibilidad en las instituciones y en la justicia labor sobre todo. “Estamos tomando acciones para evitar la corrupción y que en un juicio notifiquen al demandado para que pueda acudir ante la juntas de conciliación a ejercer su debida defensa, un derecho que tienen y su derecho de audiencia. Estamos respetando esos derechos fundamentales de patrones y trabajadores y estamos cumpliendo con todos esos parámetros”, añadió.

Hay medidas que están aplicando como formatos especializados de citatorio y notificación y por tanto en esta administración no habrá un juicio que se vaya en rebeldía y que un demandado no tenga conocimiento que tiene que acudir a defender sus derechos ante tribunales y Juntas. Se sancionara a todos los actuarios, secretarios de acuerdos que tienen fe pública para que esto no vuelva a suceder.