Hotel recibe de nuevo la más codiciada distinción

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por segundo año consecutivo, Rosewood Mayakoba Riviera Maya se adjudicó el premio “Best of the Best”, la más codiciada distinción de la prestigiada revista de viajes Travel+Leisure México, además obtuvieron cuatro premios más en otros hoteles de la cadena hotelera.

En total fueron seis hoteles ubicados en distintos puntos de la geografía de Quintana Roo los que obtuvieron un premio en alguna de las categorías.

Rosewood Mayakoba Riviera Maya, Rosewood San Miguel de Allende y Las Ventanas al Paraíso A Rosewood Resort Los Cabos, recibieron un total de 19 nominaciones, la mayor cantidad otorgada a los hoteles y cadenas participantes y fueron reconocidos con cuatro premios, entre ellos la más codiciada distinción “Best of the Best”.

Este último hotel fue nominado dentro de nueve categorías incluidas: Room Experience, Spa, Tropical Getaway, Family Getaway, Pet Friendly, Welcoming Experience, Gourmet Experience, Best Villa y Best of the Best, resultando ganador del premio que lo ubica nuevamente como el mejor hotel de México: el reconocimiento Best of th Best.

Rosewood San Miguel de Allende, fue nominado dentro de seis categorías: Gourmet Experience, Pet Friendly, Cultural Getaway, Best View, Best Villa y Bar Experience, resultando ganador de los premios Pet Friendly, por segundo año consecutivo por brindar un distinguido servicio a los huéspedes caninos del hotel, y Gourmet Experience, por la experiencia gastronómica ofrecida en Los Pirules Artisan Kitchen & Garden Bar.

Por su parte, Las Ventanas al Paraíso A Rosewood Resort recibió cuatro nominaciones en las categorías de Pet Friendly, Welcoming Experience, Villas y Romantic Getaway, recibiendo el premio de Villas por su lujosa Mansión TY, la más exclusiva y extensa de México con dos mil 600 metros cuadrados de modernos espacios frente al mar.

Un jurado comprendido por 15 consejeros expertos en viajes se dio a la tarea de visitar y evaluar minuciosamente a los mejores 50 hoteles de México, en 21 categorías durante un periodo de tres meses.

Los otros hoteles de Quintana Roo que lograron una distinción fueron: Belmond Maroma Resort & Spa, ganador del "Tropical Getaway" (Punta Maroma, Playa del Carmen); Banyan Tree Mayakoba, ganador "Spa Experience" (Riviera Maya, Playa del Carmen); Viceroy Riviera Maya, ganador "Welcoming Experience" (Playa Xcalacoco, Playa del Carmen); Rosewood Mayakoba, ganador "Best of the best". (Playa del Carmen); Nizuc, ganador "Diseño y Arquitectura" (Cancún); Belmond Maroma Resort & Spa, ganador "Wellness" (Punta Maroma, Playa del Carmen); y Grand Velas, ganador "All inclusive". (Playa del Carmen).