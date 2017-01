Alejandra Galicia/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ante el Poder Judicial de la Federación de Cancún fueron colocados 500 amparos contra el gasolinazo, de ciudadanos de Cancún y Playa del Carmen.

La mayoría de los recursos legales fueron apoyados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y anunciaron que ayer a la media noche fue el último día para interponer los amparos.

Esquivel Cruz González, secretario de Movimientos Sociales del PRD, reconoció que el partido tardó en actuar contra el gasolinazo, sin embargo, invitaron a la población a participar a través de los amparos.

“Nos instalamos en diferentes puntos de Cancún, recabamos firmas, logramos juntar 500 amparos, que es lo que estamos presentando, todavía estamos presentando copias, en la oficina, hay alrededor de 100 más”, comentó.

Dijo que la participación fue baja y en el próximo mes esperan resultados de la Corte.

“La gente está muy apática, hacen como que no les afecta, como que les vale, de verdad lamento que la gente sea así, pero también me he encontrado a ciudadanos muy conscientes con lo que pasa”, comentó Cruz González.

Los requisitos que solicitó el partido para que los amparos avanzaran eran una copia de la tarjeta de circulación, una identificación oficial, además de una copia de la factura o ticket de consumo de gasolina. En el expediente se integran nueve copias que son entregadas a diferentes dependencias de gobierno federal. Los resultados a favor o en contra de los amparos se tendrán hasta dentro de un mes.

Agregó que hasta el momento no se tiene preparado una jornada de amparos, ya que de acuerdo con la ley el plazo para presentar inconformidades contra el gasolinazo venció ayer.

A principios de mes, Emiliano Ramos Hernández, diputado local perredista, e Ivanova Pool Pech, legisladora federal del Sol Azteca, presentaron los primeros 70 amparos que fueron solicitados por ciudadanos de Playa del Carmen y Cancún y se sumaría también 30 más de Chetumal.

Los amparos son en contra del gasolinazo que comenzaron a partir del 1 de enero de este año, se prevé que en febrero exista un nuevo incremento a los combustibles.