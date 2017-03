Prevén 22 millones para impulsar emprendedurismo

Adrián Barreto/SIPSE

Playa del Carmen, Q. Roo.- Este año Quintana Roo contaría 22 millones de pesos de parte de la Secretaría de Economía para programas de apoyo a los emprendedores, aportación que se conforma del Fondo Fronteras y presupuesto de egresos ordinario, una cantidad similar a lo que se alcanzó en 2016.

Luis García Silva, delegado federal de Economía, explicó que este año el recurso que tiene disponible el Gobierno del Estado proveniente del Inadem y la Secretaría de Economía, es más bajo a los ejercicios anteriores, debido a que los 22 millones se conforman de dos fuentes, mientras que el año anterior esa cantidad solo vino del Fondo Fronteras.

“El año pasado el Gobierno del Estado perdió recursos porque no pudo disponer su parte para aplicar a los recursos de presupuesto. Había un pari passu que no completaron así que no llegó ese recurso, y los 22 millones que sí llegaron el año pasado fueron solo de Fondo Fronteras, y la diferencia con 2017 es que esos 22 millones se componen de Fronteras y presupuesto”, indicó.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano, Quintan Roo dejó ir cerca de 40 millones de pesos por no complementar esas participaciones federales.

No obstante, los emprendedores podrán disponer de manera independiente de los recursos que aporta el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) para la gestión de proyectos, y aunque esa cuantificación se hace al final de cada ejercicio fiscal, el promedio de dinero que se da para emprendedores de Quintana Roo son en promedio 90 millones de pesos.

De los 22 millones que recibirá el Gobierno del Estado se repartirán para diversos programas como apoyo para jóvenes emprendedores, crédito a la palabra, y la instalación de centros logísticos e industriales en el sur del estado, algunos ya autorizados y otros en proceso de apertura.

De acuerdo a García Silva las convocatoria del Inadem 2.3 y la 1.3 abrieron con un remanente del año pasado de 3 millones de pesos “que en cualquier momento se va a agotar y se cierra”. Pero a partir de la última semana abren las primeras convocatorias y en abril la 2.3.