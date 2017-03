Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para el período vacacional de Semana Santa, la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC) proyecta una ocupación de 82 %, que es un punto y medio por encima que el mismo período del año pasado, indicó Carlos Gosselin Maurel, líder del sector.

“El panorama es muy positivo, tendremos una magnifica Semana Santa, con un punto y medio por encima del año pasado; el dólar está tendiendo a bajar y lógicamente nos prepararemos en este sentido para recibir a nuestros connacionales ofreciéndoles paquetes integrales para reducir costos, por ejemplo que no sólo reciban hospedaje, sino también transportación”, señaló.

En cuanto a las tarifas, dijo que no es el momento incrementarlas, pues antes de eso se necesita mejorar la calidad, “hemos tenido magníficos años, estamos muy bien, pero necesitamos hacer las cosas mucho mejor para poder incrementar tarifas”.

Respecto a la temporada de spring break, dijo que no se tiene cuantificada, sin embargo, dijo que recientemente viajó de Miami a Cancún y en el aeropuerto de aquella ciudad observó una cantidad importante de viajantes de este segmento, pero en los últimos años la oferta se ha diversificado para este mercado, que antes acaparaba Cancún.

Asimismo el presidente de la AHC habló de Airbnb, pues en las temporadas vacacionales también se incrementa su ocupación y le preocupa a los hoteleros que no cumplen con requerimientos mínimos de seguridad, no es sólo la cuestión que no paguen impuestos.

“Es un punto importante, estamos revisando a través de la Asociación Nacional de Hoteles de México, se quiere que paguen impuestos, y lo que se critica es que no cumplen con los requisitos minutos en temas de seguridad; se está viendo también el tema con a través de la Secretaría de Turismo, pues se piensa que debemos entrar al delito penal cibernético y no a través del consumidor, para que el delito se vuelva federal, pero que no se vaya en contra del consumidor”, declaró.

Respecto a cuándo asciende la afectación, ya sea en ocupación o en derrama económica, dijo que no se tiene cuantificado, pues el sector hotelero ha registrado crecimiento sostenido durante los últimos años.