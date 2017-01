''No hay control en los intereses que cobran, o cuando la gente no puede sacar sus cosas''.

Benjamín Pat/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Únicamente 11 casas de empeño de Chetumal mantienen su registro actualizado ante la Profeco, a pesar de que se estima la existencia de al menos 20 negocios de ese giro en la capital del Estado.

Según el Registro Público de Casas de Empeño de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el país están dados a alta seis mil 499 establecimientos dedicados a esa actividad, de los cuales 11 se encuentran en la ciudad de Chetumal.

También te puede interesar: ¡Van con todo! Buscan frenar abuso de servicio de grúas

Zazil Rodríguez Pedraza, encargada de la oficina de la Profeco en Chetumal, dijo que los registros se realizan en línea en un sistema controlado a nivel central, la cual ordena de manera periódica inspecciones para verificar que esas casas tengan vigentes los registros y que además cuenten con sus contratos de adhesión.

“Para registrar la casa de empeño el requisito previo es tener el contrato de adhesión debidamente aprobado. Todas las boletas deben tener el número de registro y en el anverso todas las cláusulas con intereses, entre otros”, destacó.

Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, ninguna casa de empeño puede operar si no tiene la inscripción debida ante el Registro Público de Casas de Empeño, en caso contrario la Profeco está facultada para aplicar las sanciones correspondientes.

La misma legislación establece que las sanciones son desde la clausura total o parcial, que podrá ser hasta de hasta por noventa días, con una multa económica mínima de 133 mil 298.57 pesos y un máximo de tres millones 732 mil 360.02 pesos.

Operan de manera irregular

Roberto Gonzales Carreón, usuario de casas de empeño en Chetumal consideró necesario que exista una mayor vigilancia en lo que refiere a ese tipo de negocios, porque actualmente muchos operan de manera irregular sin dar las garantías necesarias en cuanto a las prendas.

“Lo que he visto es que no hay control en los intereses que cobran, o cuando la gente no puede sacar sus cosas, los venden y se pierde todo, porque ellos se quedan con todo eso”, mencionó.

Para Zazil Rodríguez Pedraza es necesario que los ciudadanos denuncien los abusos, porque cuando se trata de la venta de prendas, el dueño tiene derecho a recibir el remanente.