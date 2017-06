Módulo de la Profeco en Tulum, en trámite

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- A pesar de los intentos, la Profeco todavía no logra concretar un convenio con el Ayuntamiento para establecer una oficina de atención al consumidor para denunciar abusos. El encargado de despacho, José Gamaliel Canto Cambranis, señaló que hay avances en el tema.

Han establecido un acercamiento con la presidenta municipal para esta finalidad, y la solicitud formal se ha hecho para firmar un convenio. Se agrega el hecho de que Tulum es un municipio que crece y recibe cada año miles de turistas, y por ello es importante que la población cuente con una oficina de la Profeco.

No solo en materia de turismo, sino en prestación de servicios y venta de productos que afectan al usuario, agregó.

Dentro de este convenio, el municipio pondrá los empleados municipales con el aval de la Profeco a nivel federal, y todos los actos jurídicos que lleven a cabo serán reconocidos.

Aun cuando están en pláticas sobre la instalación y apertura de un módulo, a través de la subdelegación en Playa del Carmen, se pueden atender las quejas y se interviene con operativos.

La población tiene medios para interponer quejas y denuncias que si bien no tienen aún el módulo, a través de medios electrónicos puede hacerlo y obtener respuesta y seguimiento.

Agregó que la atención se da desde Playa del Carmen, para la gente que acude ahí, pero lo indicado es hacerlo vía los medios electrónicos, hasta en tanto no se tenga un módulo de atención al consumidor en esta ciudad. Una vez aprobada una denuncia, hay un plazo de 6 días para dar atención, indicó.

Algunos operativos que se emprenden, se aplican también en Tulum, y lo que se busca es dar atención al consumidor. Al contar con la oficina no se espera que se organicen operativos a nivel central, y ya de forma coordinada llevarlos a cabo en el lugar. No obstante, los medios electrónicos no requieren inversión de tiempo ni de recursos, por lo que es recomendable su empleo hasta que se cumpla con establecer el convenio, agregó.