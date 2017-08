Profeco sanciona 11 comercios en Playa durante temporada vacacional

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sancionado a 11 comercios que han violentado las normas oficiales o la Ley Federal del Consumidor durante esta temporada vacacional en detrimento del turismo que visita este destino turístico.

Marisol Huitrón Rangel, sub delegada de la dependencia, informó que en total en el operativo vacacional han hecho 23 visitas de verificación aunque solamente 11 han resultados con proceso de infracción por haber violado algún precepto legal de protección al consumidor.

“Tenemos a diversos giros a los que les iniciamos un proceso administrativo, entre ellos están tiendas de autoservicio, hoteles, artesanías, comercio en general, líneas de autobuses, clubs de playas, parque temáticos y joyerías, principalmente que son en su mayoría sectores que atienden al turismo”, comentó la funcionaria.

Algunas de las acciones hechas por la Profeco se desprendieron de quejas directas de usuarios de esos servicios, como el caso de la una empresa de transporte que no respetó la promoción que exhibían en su publicidad por lo que tendrán que pagar una multa.

En el caso de los giros relacionados con el turismo siguen siendo recurrentes el cobro “obligado” de la propina, y el condicionar a los usuarios de restaurantes o bares a realizar consumo mínimos para poder tener un servicio.

“Lo más habitual es la falta de exhibición de precios, también falta información en español, algunos solo la tienen en inglés, y en ocasiones publicidad engañosa o poco clara, como en las joyerías que venden ópalo y deben decir si es auténtico o no, ya uno decide si lo compra o no pero no hacen esa diferenciación”, comentó.

El operativo especial por temporada vacacional inició el 14 de julio y concluirá el 20 e incluyó la realización de tomas de muestras de bebidas alcohólicas para detectar la calidad del producto que venden en bares, discotecas, restaurantes y hoteles, mismas que fueron enviadas a oficinas centrales de la Ciudad de México, aunque no hay fecha de entrega de resultados.