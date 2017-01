Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La empresa Aguakan fue reportada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que trabajadores de la empresa fueron sorprendidos vertiendo piedras y costales de arena en la zona costera, a la altura de la calle 2, de manera irregular, la mañana de ayer.

La dirección de Zofemat en Solidaridad, informó a través de su titular, Hugo Uribe Nicolás, que se levantó el reporte por parte de los elementos municipales, después de que se verificarán dichas acciones en la zona, para dar paso al procedimiento protocolario dirigido hacia la Profepa.

De acuerdo con trabajadores de playas que atestiguaron la situación desde un inicio, todo comenzó alrededor de las seis de la mañana, cuando se reportó que la tubería de aguas negras, que atraviesa el punto costero se había trozado por el fuerte impacto de las olas, por lo que la empresa concesionaria envió una cuadrilla para realizar las primeras reparaciones.

“Nosotros vimos cómo se estaba regando el agua sucia desde temprano, hasta que llegaron los de Aguakan, pero a ver si aguanta lo que hicieron porque se ve débil el tubo que pusieron. La peste era muy fuerte, por eso se reportó”, indicó un empleado de la zona.

Sin embargo, después de instalar una solución superficial a la fuga de aguas residuales, terminaron poniendo piedras y costales, con la intención de que la fuerza del oleaje no moviera la modificación de la infraestructura, aunque no presentaron algún tipo de Manifestación de Impacto Ambiental, que garantizara que no se dañará el área.

Barrera de refuerzo

A pesar de solicitar a la empresa un informe oficial de los trabajos que fueron atendidos en la zona de playas, ninguno de los empleados quiso brindar la información, medidas y recomendaciones.

Al respecto, Lourdes Salgado de Extrategia, agencia de comunicación de Aguakan, informó que la brigada atendió una fisura en la línea ubicada frente al mar, a la altura de Calle 2 en Playa del Carmen, la cual se generó en la madrugada del lunes a causa del fuerte oleaje.

“El daño fue resuelto de forma inmediata por personal de la concesionaria y, aunado a esto, se colocaron costales de arena y piedras para disminuir las afectaciones en la línea, a modo de barrera, la cual actúa como rompeolas para que no se mueva ni flote. El equipo de Aguakan trabaja actualmente en la sustitución del material de la línea para reforzarla y protegerla con mayor precisión, contra este tipo de incidentes naturales”, señala un comunicado oficial.

A finales del pasado diciembre, se denunció una situación similar de vertido ilegal de piedras en la zona del club de playa ‘Blue Parrot’, sin embargo, a la fecha el lugar continúa con la instalación de rocas en su zona costera sin sanciones ni señalamientos.