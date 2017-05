Profesor de Morelos celebra su día siendo tricitaxista

Tony Blanco / SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Este lunes no hay clases en José María Morelos y los profesores se toman un merecido descanso por su día, muchos viajan a sus comunidades de origen en Yucatán y otros en plan de descanso en la Riviera Maya.

Sin embargo, no todos toman este día especial para descansar, algunos trabajan en otros lugares o en sus parcelas, uno de ellos es el profesor Magdaleno Mukul Canché, quien es popular por combinar la profesión de docente, laborando como tricitaxista.

El maestro imparte clases en un jardín de niños de la cabecera municipal y posiblemente sea el único profesor que se dedica al tricitaxi, esta labor la hace luego de cumplir con su horario de clases, los sábados y domingos trabaja mediodía y dice que gana para la comida de la familia.

20 años lleva Magdaleno Mukul Canché como maestro de un jardín de niños de Morelos. (Foto: Tony Blanco / SIPSE)

Comentó que vive desde hace 18 años en Morelos y más de 20 impartiendo clases, y que su vida cambió cuando dejó de tomar alcohol por lo que decidió combinar su profesión como docente con el trabajo de tricitaxista. “Ahorita casi no hay tricis como la mía.

Son pocos los que dan servicio con trici, porque son largas distancias que tenemos que pedalear y la competencia con las motos está muy fuerte.

Aún hay personas que todavía prefieren transportarse en este medio y yo tengo mis clientes, me conocen”, platicó el profesor morelense. Mukul Canché dijo que luego de terminar su horario en el jardín de niño, llega a su casa y por la tarde sale a trabajar como tricitaxista. “Salgo do o tres horas. A veces no hay servicios, pero en ocasiones saco 40 o 60 pesos. Así gano para solventar mis gastos”.

El profesor tenía problemas con su familia y desde hace ocho años dejó el alcohol y dice su vida ha cambiado. “Tuve muchos problemas por el alcohol, pero gracias a Dios lo he superado. Ahora estoy tranquilo y tengo dos trabajos que hago con mucha dedicación”.

El profesor aclaró que mientras tenga vida y salud seguirá trabajando en su tricitaxi por las tardes, y por el momento no piensa en adquirir una moto, ya que actualmente uno de sus familiares tiene una enfermedad y por eso labora para apoyarlo en lo que necesite.