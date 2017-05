Propone gremio médico arbitrar al sector Salud

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los galenos de Quintana Roo piden la creación de una Comisión de Arbitraje de los Servicios de Salud, ante la falta de insumos en los hospitales que propician las “negligencias médicas”.

Alfonso Rodríguez Jaramillo, presidente del Colegio de Médicos en Quintana Roo, señaló que las negligencias no son precisamente culpa de los doctores, sino a veces de la falta de insumos o las decisiones administrativas tomadas en los nosocomios.

Aseguró que dicha Comisión de Arbitraje de los Servicios de Salud debe de estar compuesta por expertos certificados en cada una de las especialidades médicas que hay en la entidad.

“Es una buena idea la creación de la comisión estatal, pero como figura de la Comisión de Arbitraje de los Servicios de Salud, pues no necesariamente tiene que ser el médico y no necesariamente se debe penalizar el acto médico como tal.

Estamos de acuerdo de que si hubo una negligencia deben de someterse a juicio a través de expertos, que es como debe de funcionar la comisión de arbitraje”, comentó el entrevistado. Señaló que si le ponen la figura de Comisión de Arbitraje de los Servicios de Salud, se involucra también al personal administrativo y al que influye en la toma de decisiones que no siempre son ejecutadas por los médicos que llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos, sino que son de orden administrativo, porque no se tienen los suficientes insumos, o no se pueden hacer los traslados, o dar la atención inmediata.

Propuso que la comisión cuente con los expertos certificados y avalados por la Comisión Nacional de Consejos de Especialistas Médicos (Conacem), requisito de suma importancia para dar validez a las diferentes actualizaciones. Los certificados, explicó, vencen cada cinco años.

Resaltó que cuando hay casos de negligencia médica, la querella se levanta en la Fiscalía General del Estado, la cual asigna peritos y cuando requieren de alguna situación más técnica, medicamentos, consultan al Colegio de Médicos o directamente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) Aclaró que hasta 2015 el Colegio de Médicos registró cinco negligencias que le fueron notificadas, desde entonces a la fecha la Fiscalía no ha vuelto a notificarle ninguna más.