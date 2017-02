Ángel Castilla/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Colegio de Psicólogos rechazó el proyecto para la apertura de un Centro de Atención Mental en Chetumal, temen se convierta en un elefante blando porque la Federación dejó de asignar recursos para este rubro.

Alejandro Baeza Ruiz, presidente del colegio señaló que la Federación solamente etiqueta recursos a los Estados que ya cuentan con un Centro Hospitalario y como Quintana Roo no tiene sería imposible el mantenimiento.

En diciembre pasado, estudiantes de Maestría en Economía de la Universidad de Quintana Roo presentaron un proyecto para la apertura de un Centro de Atención Mental en la capital con una inversión propuesta de 98 millones 76 mil 440 pesos en infraestructura y equipamiento, y que por cada peso invertido la sociedad se verá beneficiada con 2.2 pesos, de acuerdo con los gastos que los familiares y pacientes realizan al trasladarse a Mérida y Ciudad de México para consulta o tratamiento, que en promedio es de cuatro mil 985 pesos en tres días.

“La postura del Colegio de Psicólogos en el tema del hospital psiquiátrico es de no a la creación, porque la Federación ya no etiqueta un presupuesto para los hospitales psiquiátricos, existen nuevos modelos de tratamiento como el ‘Hidalgo’ se pretende enfocar la prevención y hacer villas para los enfermos mentales que no pueden rehabilitarse y prevenir el riesgo de la marginación”.

Baeza Ruiz expuso que es importante resaltar la no responsabilidad de los familiares, hay que hacer responsables a los familiares que en muchas ocasiones dejan al enfermo en una calle y se va, no se quieren hacer responsables, ha de ser muy difícil tener un enfermo con esquizofrenia, que sabes no se va a rehabilitar, será de por vida tener que llevar tratamiento.

Ley de Salud Mental

“Los últimos años se nos dificultó sensibilizar a las autoridades, situación que en este gobierno se vislumbra un buen acercamiento con el Ejecutivo y Legislativo, existe la apertura, ya presentamos una propuesta de Ley de Salud Mental a la diputada Laura Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado de Quintana Roo”.

Laura Beristain Navarrete, diputada local de la XV Legislatura precisó que la propuesta de ley se encuentra en revisión por parte de los integrantes de la comisión para realizar observaciones, modificaciones y adecuaciones, para su posterior presentación ante el pleno del Congreso del Estado.