Protección Civil monitorea la formación de la tormenta tropical Don

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luis Antonio Morales Ocaña, meteorólogo municipal de Protección Civil, dio a conocer que mantienen un constante monitoreo debido a la formación de la tormenta tropical Don en aguas del océano Atlántico.

Hasta la tarde de este domingo se encontraba a aproximadamente tres mil 800 metros de las costas quintanarroenses.

Por lo que este ciclón aún no afecta al país, pero no desestiman que, debido a una posible trayectoria, en un futuro se aproxime a aguas del caribe, aunque no es certero.

“Es un sistema que se acaba de formar y que aún se mantiene lejos de las costas y de aguas del Caribe, sin embargo al llegar a estas aguas podría disiparse debido a otro sistema… viene muy rápido a una velocidad de alrededor de 60 kilómetros por hora”, dijo el meteorólogo.

Hasta el mediodía de este domingo, este fenómeno aún se le observaba un 50% de convertirse en ciclón tropical, sin embargo posterior al vuelo de un avión caza huracanes del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Florida, se le observó condiciones para declararlo ciclón tropical, informó Morales Ocaña.

Agregó que se espera que en caso de que siga una trayectoria con proximidad a aguas del Caribe occidental, sería en un lapso de cuatro días cuando se podrían tener lluvias, derivado de este ciclón, en territorio nacional.

Mencionó que el polvo del Sahara que actualmente se está presentando en esta parte del país, podría ser una determinante que no favorezca a una evolución de la tormenta tropical a huracán.

A pesar de este sistema ciclónico, las temperaturas seguirán por arriba de los 33 grados centígrados en los siguientes días.

“Seguiremos con las altas temperaturas, las cuales podrían sobrepasar los 34 grados en las siguientes semanas, eso es un aliciente para que se sigan presentando fenómenos de este tipo, pues las aguas del mar Caribe ahora están cálidas igualmente”, mencionó.

Exhortó a la población a mantenerse informado por los canales oficiales y hacer caso omiso a rumores.