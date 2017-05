Protestan frente a Sintra de Felipe Carrillo Puerto

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Prestadores de servicio de transporte agremiados a la Confederación de Tra­bajadores y Campesinos (CTC) en Felipe Carrillo Puerto, se manifestaron frente a la delegación de la Secreta­ría de Infraestructura y Trans­porte (Sintra) para impedir la entrada de nuevos gremios y el respeto a los que ya existen.

Alejandro Che Puc, líder de la CTC, indicó que se han reunido en tres ocasiones con el director de Comunicación y Transporte de la Sintra, Alejan­dro Janitzio Ramos Hernández, intenta negociar, otor­gando concesiones y tarjetones a cambio de que se le brinde la oportunidad a la Central Inde­pendiente de Obreros Agríco­las y Campesinos (Cioac) para que entre en operación.

“Esta manifestación se debe por el incumplimiento del di­rector Sintra estatal. Las tres veces que nos hemos reuni­do con él nos dijo que no se permitirá ni una llanta más y ni un sindicato. Hoy estamos viendo que no ha cumplido su palabra. Entonces se ha toma­do esta decisión al no ver una respuesta favorable”.

Dijo que, no se prestarán para chantajes y permitir la 2017 incorporación del sindicato Cioac, el cual se supone que representa su hermano Emi­liano Ramos Hernández a nivel estatal, asegurando que segui­rán con esa postura hasta que se les respete cada una de sus peticiones.

“Estamos demostrando que la CTC está luchando por el be­neficio de sus agremiados.El mercado está completamente saturado. Si un compañero gana 50 pesos al día, si entra otro sindicato van a ganar de 20 a 15 pesos, entonces allí ya no es redituable para ellos”.

Faustino Canul Tuz, re­presentante del gremio en la comunidad de Tihosuco, dijo que no permitirán que otras personas entren a laborar en su comunidad y si se llega a visualizar a otra persona rea­lizando esas labores realizarán justicia con sus propias manos, debido a que las autoridades no hacen nada al respecto.

En ese mismo sentido, San­tiago May Yam, representan­te de la comunidad de Señor, aseguró que se permanecerá en la misma postura y no se de­jará laborar a otros sindicatos, “estamos defendiendo lo que durante mucho tiempo hemos trabajado y no vamos a permitir que las influencias políticas se lo quieran adueñar”.