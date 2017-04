Javier Ortiz / SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- El operativo de verificación que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) en Bacalar, causó temor entre los encuestados. Los ciudadanos argumentan que se realiza en horas inapropiadas.

La psicosis empezó a circular en las redes sociales, porque personas a bordo de una camioneta blanca han llegado en horas de la noche a realizar una serie de preguntas, lo que les causó temor, pues se trata de sus datos y de sus familiares.

“Varias personas llegaron a mi casa y me comenzaron a realizar una serie de preguntas que me asustó, sobre todo, porque eran más de las ocho de la noche, horario en el que creo que ninguna oficina se encuentra abierta para que le brindemos información”, señaló la habitante Rosalba C.

En ese sentido, Eptzín Flores Flores, vocal del Registro Federal de Electores, informó que los funcionarios estarán llegando a las viviendas hasta el 18 de abril, como parte de un operativo en campo denominado “Verificación Nacional Muestral”.

Se les aplica un cuestionario, con el objeto de verificar la consistencia de los datos del Padrón Electoral y vigencia de la credencial, entre otros requisitos, para lo cual deberán estar plenamente identificados los encuestadores, con playera y gafete institucional.

La funcionaria señaló que dicha actividad se realiza con base en los artículos 54 párrafo 1, incisos a), d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 43 párrafo 1 inciso h) del Reglamento Interior del INE, donde delega a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores emitir los procedimientos para la aplicación de las verificaciones al Padrón Electoral y operativos de campo.

Comentó que en el período mencionado se visitarán las localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos y Bacalar.

Por tal motivo, solicitó a la ciudadanía en general su colaboración para desarrollar estos trabajos institucionales. El equipo de trabajo está conformado por un grupo de nueve encuestadores que circulan en un vehículo con logotipo del INE, los cuales proporcionan información amplia de este trabajo en campo.