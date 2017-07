Semarnat rechaza proyecto millonario

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto de ampliación de Moxché Club & Resort, el cual contemplaba la construcción de aproximadamente 400 cuartos hoteleros.

El predio donde se iba a desarrollar este proyecto es un área que tiene reservas de mangle y se encuentra además a aproximadamente 800 metros de la zona donde en 2014, los promoventes del residencial Grand Coral, realizaron un vertido de roca sobre el recurso natural.

También te puede interesar: El INAH inspecciona los terrenos de DreamWorks

De acuerdo con lo informado por el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), publicado ayer en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, este proyecto pese a tener un programa de recuperación ambiental, no se le autorizó el cambio de uso de suelo de aproximadamente 12 hectáreas, aunque la dependencia no precisa cuál es la razón de no dar permiso al proyecto.

Hay que recordar que el proyecto Moxché Club & Resort en 2013 ya le habían autorizado la edificación de aproximadamente 400 cuartos hoteleros y ahora con esta nueva tramitología de búsqueda del cambio de uso de suelo, tenía el objetivo de sumar una cantidad similar de habitaciones, por lo que al final llegaría a alrededor de 800 cuartos.

De esta manera, una inversión de 20 millones de dólares no será utilizado para su cometido y tampoco se crearán aproximadamente mil 100 empleos, cuyo objetivo era realizar labores de construcción.

La demarcación donde este proyecto buscaba autorización, es un área que cuenta con reductos de manglar, cuyo componente natural es escaso y se extiende desde Punta Esmeralda a Xcalacoco. En el corredor han sido notables las denuncias que ciudadanos han hecho por el menoscabo del recurso natural, el más sobresaliente fue el de 2014, cuando en un predio al interior del residencial Grand Coral hubo vertido de piedra.

Por otro lado, en un terreno cercano a Xcalacoco, el mes pasado hubo un corte de mangle, en un área aproximada de 100 metros cuadrados.

Aunque este proyecto no se autorizó, la Semarnat sí dio permiso para la construcción de una casa en las inmediaciones de Punta Maroma, el cual también genera impacto ambiental.