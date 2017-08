Muestra Estatal de Teatro recluta a los títeres de Pszemiarower

Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La puesta en escena “Los animales y el fuego”, de la titiritera Araceli Pszemiarower, resultó seleccionada en la Muestra Estatal de Teatro que se celebrará en la Casa de la Cultura de Cancún, del 21 al 26 de agosto, y en la que participarán representantes de los municipios con mayor movimiento escénico: Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

“Los animales y el fuego es una obra a la que le tengo mucho cariño, porque con ella descubrí un camino de asombros que me mantiene en constante estado de creatividad, sea porque estoy ideando un mecanismo para mover los muñequitos, sea porque estoy creando un vestuario para ellos, sea porque me surgen ideas para los telones o la escenografía. El mundo de los títeres me está dando tanto que no se compara con lo que estuve haciendo años atrás, que me dio también tantas y tantas cosas”, afirmó la creadora de personajes fantásticos, sea tamaño mojiganga o títeres de dedo.

“Por muchos años los compañeros de teatro me llamaban para que les hiciera artefactos teatrales, que es algo que me apasiona hacer y que tiene mucho que ver con mi formación como artista plástica, de ahí vinieron los personajes, los muñecos, los títeres, que siempre hacía para los demás y bajo la idea que el creador tenía. Esta vez es diferente, los hago para mis propios espectáculos y con ello he entrado a un mundo tan valioso”, agrega.

La voz y la mirada de Pszemiarower parece de ensueño, hay en sus manos que se mueven al hablar, la historia de la aguja con el hilo, de la tela con el pegamento, de la pintura y el pincel.

Antes de la Muestra Estatal de Teatro, presentará su espectáculo de títeres “Una noche iluminada”, inspirada en el cuento “La niña que alumbró la noche”, de Ray Bradbury; una función sabatina que dará inicio a las 17 horas, y que espera reunir a la familia en torno al tema de los miedos nocturnos, y los secretos para vencerlos.