Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha solicitado recursos económicos para construir seis puentes vehiculares, no han sido autorizados por lo que la obra está en el limbo.

Para este año buscarían al menos 100 millones de pesos durante el transcurso del año; sin embargo no es algo seguro ya que el país atraviesa por una situación económica complicada y de no lograrlo esto no quedaría en la dependencia, mencionó Francisco Elizondo Garrido, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la entidad.

Desde el 2013 la dependencia federal anunció el proyecto de seis puentes vehiculares para Cancún, a construir uno cada año, los cuales estarían sobre la avenida López Portillo y la finalidad era mejorar el tráfico en el sitio; sin embargo la falta de recursos que no han sido autorizados mantiene la obra sólo en proyecto.

El plan maestro inicial era construir los entronques con Arco Bicentenario, la Kabah, Nichupté, Tulum y Andrés Quintana Roo, por mencionar algunos, y serían similares al que ya está en la Bonampak y la López Portillo.

Presupuesto 2017

La intención era construir uno en cada año y aunque en el presupuesto 2017 estaban contemplados los recursos, a nivel federal maneja obras prioritarias y no fueron contemplados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y aunque ya se entregaron las solicitudes pertinentes estarían a la espera, agregó Elizondo Garrido, en el marco del banderazo de las obras de carpetamiento en el Ramal Tres Reyes.

El cual se va a llevar acabo en 5.2 kilómetros, lo que permitirá un ahorro en el transporte, ya que actualmente al estar en terracería se recorre en aproximadamente una hora y 10 minutos, y con la pavimentación esto será en 30 minutos.

Con esto estarían viendo beneficiados 120 mil personas que viven en el sitio y mil 500 vehículos que circulan por el lugar, aunque ahora falta que doten de servicios la zona.