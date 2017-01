Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Realizan capacitación de nuevos funcionarios de la delegación de Puerto Aventuras, sobre temas de sensibilización del servicio público, historia del municipio y gestiones para ofrecer atención a los 25 mil ciudadanos que habitan la zona actualmente.

Esta sesión fue realizada en las instalaciones oficiales de dicha dependencia a un total de 24 elementos que deberán fungir en el organigrama burócrata y operativo.

“Se está dando por único día un curso de inducción sobre la forma ideal y valores deben de trabajar los funcionarios públicos. Les estamos dando también la base jurídica con la que deben operar y les informamos sobre la historia de los gobiernos estatales y municipales desde el 1973 y hasta la fecha. De manera complementaria se brindará también un curso de valores humanos”, dio a conocer Carlos Lemus y Sierra, de la dirección de Capacitación del ayuntamiento de Solidaridad.

Antonio Hernández Marrufo, nuevo delegado de Puerto Aventuras, informó que el crecimiento poblacional que anualmente se está registrando para esta geografía es de 40% por lo que la demanda de mejora de servicios y ampliación de capacidades debe ser prioritaria.

Aprovechó para reclamar que los desarrolladores de viviendas en dicha geografía no están considerando construir parques, áreas verdes adecuadas, ni la adecuada infraestructura para depósito de basura de los habitantes por lo que hizo un exhorto a los regidores a revisar de manera integral la aprobación de nuevos fraccionamientos en la zona norte de Puerto Aventuras.

'Hace falta un buen ordenamiento'

“Están construyendo y construyendo más casas, pero desgraciadamente estas personas que lo hacen no toman en cuenta la problemática de hacer tantas. Porque no están construyendo parques, no están poniendo unos buenos contenedores para basura, que es lo principal. Hace falta un buen ordenamiento de quienes los autorizan”, dijo el funcionario municipal.

Aseguró que la preocupación aumenta de manera paralela a los proyectos, que se sabe, que continuarán con un crecimiento explosivo durante los próximos meses por lo que señaló la necesidad de que Puerto Aventuras cuenta con una representación real entre el actual cabildo de Solidaridad.