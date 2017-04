Pugnan con protesta en oficinas de CAPA en Carrillo

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Decenas de familias de la colonia Emiliano Zapata I del municipio de Felipe Carrillo Puerto, denunciaron públicamente la situación en la que están pasando por la carencia de agua en sus hogares, por lo que amenazan con manifestaciones.

Los habitantes argumentan que desde hace un año, no tienen agua en sus viviendas, por lo que para contar con ella, deben ir a buscarlas a otras colonias.

“Nadie ha ido a mi casa para checar cuál es el problema. Sólo me hacen dar vueltas”.

María Eugenia Tamayo Palma, vecina de la colonia, dijo que van tres ocasiones que se acerca a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para solicitar el servicio en su vivienda. Sin embargo, sólo le piden datos con el compromiso que al día siguiente el personal de la dependencia ira a su domicilio.

Sin embargo, Cristina González, gerente del organismo, le pidió que se dé baja, porque el problema así seguirá y no se podrá realizar nada. “Ella dice que porque las válvulas están antiguas y la situación siempre será la misma, mientras no se destine el recurso para poderlas cambiar”.

Por su parte, Josefina Jiménez, otra vecina, aseguró que no es justo que cada bimestre el recibo les llegue en tiempo y forma, sobre todo, con precios de más de 100 pesos, cantidad que asegura que es imposible consumir, porque no le llega ninguna gota de agua en su domicilio.

Dijo que recibió la misma respuesta de Cristina González, que se dé de baja, lo cual ha decidido realizar, pero no ha podido, porque le exigen que debepagar recibos atrasados, los cuales ya tienen recargos. “Me piden que me dé de baje y que pague algo que no he consumido”.

El grupo de afectados dijo que si no tienen una pronta respuesta entonces harán manifestaciones en las instalaciones de CAPA para que les resuelvan el caso. Se buscó a la gerente de CAPA para conocer posibles soluciones, pero no fue encontrada en las oficinas.