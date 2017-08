Reactivación del sur, proyecto a largo plazo

Desde distintos sectores de la sociedad y de manera casi unánime, se ha esgrimido la “urgente” necesidad de reactivar la economía en la zona sur del estado. Actualmente el gobierno estatal y las cámaras empresariales intentan recuperar la iniciativa en materia económica en medio de la turbulencia política, consecuencia de los actos de corrupción de administraciones pasadas que afectaron gravemente a la sociedad.

Las acciones que ha venido implementando la CANACO en la zona sur junto el gobierno del estado son los cimientos que se necesitan para alcanzar a largo plazo –hay que ser realistas– la reactivación económica de la que tanto se habla. Eloy Quintal, líder de la CANACO, en repetidas ocasiones ha señalado que es importante perder ese miedo a invertir, pero también ha recalcado que para que se creen nuevas empresas o exista inversión privada se requiere flexibilidad de los gobiernos en varios sentidos, y la verdad hay mucha razón en ello.

Tenemos que mencionar que en esta zona hay muchas carencias que se deben tener en cuenta, por ejemplo se deben de tener primero que nada servicios de calidad en diferentes rubros ya que esto ayudará para que los empresarios decidan invertir, lo cual abonaría a combatir el desempleo que es necesario disminuir ante la brecha enorme de desigualdad entre el norte con el sur, y esto se logrará a través de la generación de empleos y desarrollo económico, diversificando las actividades hacia la agroindustria, la acuacultura, con diferentes giros manufactureros que pueden ser proveedores de la propia industria turística.

Parte importante de las soluciones que se han planteado se vinculan con agilizar las inversiones a través de las simplificaciones regulatorias o mayor diálogo con las comunidades donde se emplacen los proyectos. Hablando específicamente, la ciudad de Chetumal, y de manera particular la emblemática avenida de los Héroes, atraviesan por una severa crisis desde hace ya varios años, derivado de múltiples factores como la ausencia de una política pública en materia de competitividad para la capital, la falta de capacitación y profesionalización del sector empresarial; además si a esto se le suma una total indiferencia o conexión de las necesidades de la iniciativa privada y las carreras que se imparten en las instituciones de educación superior instaladas en Chetumal, torna el panorama bastante desolador.

El famoso proyecto de remodelación de la avenida de Los Héroes fue bueno siempre y cuando hubiera venido aparejado con la llegada de más inversión y con ello se diera la generación de empleos indirectos y directos, además de un flujo constante de efectivo que en estos momentos no es el idóneo. La avenida de los Héroes debe convertirse en el corazón cultural y turístico conjuntamente con el Boulevard Bahía, al que también le urge un proyecto de renovación.

Para que pueda existir una reactivación económica palpable debe de existir una responsabilidad compartida; tiene su parte el gobierno federal, tiene que haber intervención del gobierno estatal y tiene que haber hasta una suma de los gobiernos municipales, además de la iniciativa privada, porque la situación que se está viviendo en el estado no es cualquier cosa; hay mucha gente que está desempleada, hay muchos negocios que continúan cerrando y eso no quiere decir que las políticas públicas del gobierno estatal no estén funcionando, sino que de todo ese engranaje hay una parte donde prevalece aun la opacidad o las famosas trabas que continuamente detienen a las nueva inversiones.

Pero también es lamentable que se brinden múltiples facilidades a empresas extranjeras y cadenas comerciales que perjudican el consumo en los negocios locales, y no se haga lo mismo con las Pymes que son las que sostienen en un buen porcentaje a la entidad.