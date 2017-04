¿Qué pasa si detienen a Borge?

Todos somos iguales ante la ley,

pero no ante los encargados de aplicarla

Stanislaw Lec



La noticia corrió como reguero de pólvora: Roberto Borge Angulo será detenido en las siguientes horas…pero nada ha ocurrido; y aunque ocurriera en los siguientes días, tal vez los ánimos justicieros de los que anhelan verlo preso deban serenarse un poco, pues pudiera pasar bastante tiempo antes de que siquiera regrese a México. Véase el ejemplo de su “hermano”, Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala, cuyo regreso a México pudiera tardar por lo menos medio año… y más aún para ser sentenciado.

La noticia surgió el jueves de la semana anterior, en un noticiario nacional, y en ella se destacaba que, luego de la detención de Duarte de Ochoa, en las siguientes horas era probable que Borge Angulo, ex mandatario quintanarroense, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fuesen detenidos, el primero ubicado en Toronto, Canadá; y el segundo en El Paso, Texas; pero al tiempo que ello ocurría –y a pesar de las oficiales declaraciones de autoridades guatemaltecas, en el sentido de que la extradición sería lo más expedita posible-, analistas y medios internacionales destacaban que el traslado a México del veracruzano pudiera tardar hasta un año.

Al momento de la detención de Duarte de Ochoa, se especuló que ese acto tenía tintes electoreros para influir en los comicios de este año en entidades como Nayarit, Estado de México, Veracruz y Coahuila; y en la de 2018 que será la presidencial. En este espacio hemos insistido en los paralelismos existentes en las carreras de Duarte de Ochoa y Borge Angulo, quienes eran amigos entrañables, pero además con la firme sospecha de que el segundo ayudó al primero a huir por Belice y de ahí llegar a Guatemala; pues bien sobre el quintanarroense aún no hay orden de aprehensión y si en la lentitud mostrada por la Procuraduría General de la República (PGR) resulta que la emite para finales del presente año, es muy probable que el cozumeleño pise suelo mexicano hasta 2019, justo cuando en esta entidad se lleven a cabo elecciones intermedias, y entonces se dirá que ese es el efecto buscado ¿no es una ociosidad?

Más aún, conociendo la dinámica de las instituciones mexicanas, es muy probable que ni Duarte de Ochoa ni Borge Angulo, César Duarte o algún otro ex mandatario procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero pues- permanezca en prisión, baste ver que la defensa de otro ex gobernador actualmente preso; el de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que asegura logrará su liberación en breve; todo ello debe servir como analogía del caso del quintanarroense.

Luego entonces, lo que va a ocurrir si Roberto Borge Angulo es detenido en las siguientes semanas, es que se iniciará un largo proceso, primero de extradición a México –si verdaderamente está ubicado en Toronto, Canadá- y al llegar al país, tendrá que llevarse a cabo otro largo proceso judicial para determinar su culpabilidad, pues aunque sea evidente el desfalco, eso no implica que las arcas no se vaciaron “con cuidadito”, y lo más seguro es que dichos actos de justicia no ocurrirán ya durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, así de claro, para que luego el lector no tenga demasiadas esperanzas en lo inmediato.

Por último, y a propósito de órdenes de aprehensión, el fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, dijo que se han girado ya algunas contra funcionarios municipales de Solidaridad, y que aunque se ha movilizado personal de la Fiscalía por diversas entidades del país, faltará aun la defensa que los implicados realicen sobre las acusaciones. ¿Qué pasará entonces si detienen a Roberto Borge y sus colaboradores? Nada por ahora…algo tal vez en unos dos años… y así debemos irnos mentalizando… ¿es la justicia prometida? No, pero es lo que la ley permite; así se observa desde aquí, A Tiro de piedra.