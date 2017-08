¿Ya pasaron por tu basura? falta de este servicio aqueja a cancunenses

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales desconoce el número de quejas que existen en torno a la falta de recolección de basura, ya que el servicio está descentralizado de la dirección, pues fue concesionado a tres empresas, y el único vínculo o relación con el ayuntamiento es a través de la Secretaría General.

En regiones como la 221, 225, 228, 231 y 232, las unidades recolectoras tienen hasta una semana sin pasar, generando molestia en los vecinos, ya que lo consideran un foco de infección, además de ser atracción para los perros y gatos callejeros que habitan en las zonas.

La Secretaría General del Ayuntamiento, con la que tienen contacto las concesionarias, dio a conocer que únicamente reciben los casos o quejas, y lo que hacen es pasar ese dato o información a las concesionarias para que se hagan cargo, sin tener un control de las acusaciones que existen en torno al mismo tema.

En un recorrido realizado en calles de las regiones mencionadas anteriormente, se observó el acumulamiento de basura en las esquinas de las casas, calles, y bolsas colgadas en las puertas, alrededor había gusanos y moscas, y en algunas ocasiones hasta ratas.

En la Región 228, desde el domingo pasado el camión no ha pasado y los vecinos tienen que estar metiendo y sacando la basura, y en algunas ocasiones tienen que volver a levantarla, ya que la fauna callejera (perros y gatos) rompen las bolsas porque dentro hay restos de comida.

“Ya no se puede con esto, tenemos niños menores en casa, recién nacidos, los olores no se aguantan, no puedo tener la basura en el patio por salud, aunque cuando la separamos sigue siendo basura y emite olores poco agradables, y si lo dejo en la calle los perros rompen las bolsas, y tenemos que volver a salir para recoger la basura”, comentó René López, vecino de la Región 228.

En el caso de los vecinos de la región antes mencionada, ya reportaron esta situación ante la Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún (Siresol) sin recibir respuesta, por lo que los habitantes acudieron a Servicios Públicos Municipales, donde pensaron que tendrían respuesta alguna, sin embargo tampoco tuvieron solución.

Al acudir a Siresol para pedir informes acerca de la queja de los ciudadanos en torno a la recolección de basura, trabajadores de las oficinas señalaron que no había quien pudiera atender, y en cuanto al número de quejas por malos servicios o no pasar, descartaron que tal situación se estuviera presentando.

Sobre la avenida Niños Héroes, que divide la Región 228 de la 229, también se pueden observar montones de basura que fueron dejados por los vecinos, “Si no nos hacen caso, en los próximos días verán la basura afuera del palacio municipal, para que entonces sí nos hagan caso, esto en el mejor de los casos, o nos van a detener como delincuentes por tirar basura ahí”, comentó Mercedes Hernández, también vecino de la Región 228.

En una de las casas de la zona, el dueño dejó la basura frente a la entrada, misma que está a punto de cubrir en su totalidad el acceso a la vivienda.