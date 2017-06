Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Las adicciones devoran poco a poco a Cancún debido a que no se está viendo al problema en su verdadera dimensión; sociedad y gobierno tienen acciones raquíticas para acabar o por lo menos detener su fortalecimiento, dijo Soilo Salazar García, psicólogo y expresidente del Centro de Integración Juvenil.

El especialista coincide en que el fenómeno es multifactorial pero lo más grave es que nadie lo ve en su verdadera dimensión y eso ya trajo muerte y que niños, cada día de menor edad, se metan en el mundo de las adicciones.

“Unos consumen y otros venden; para muchos jóvenes saber o estar en el mundo del narcotráfico les da estatus, sienten que eso los hace ver importantes, que les da poder y sobre todo dinero para salir del hoyo económico en el que están”.

La Secretaría de Salud informó que el 20% de quintanarroenses son alcohólicos y un estudio realizado en el 2016, entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, determinó que la entidad rebasa la media nacional en consumo de drogas.

Salazar García, consideró que “no se ha visto a la enfermedad como lo grande que es”. “El cáncer de las adicciones está devorando a Cancún y quieren curarlo con aspirinas”.

Lo que hace el gobierno está bien, pero no es suficiente, y si no se hace algo diferente, que vaya más allá de pláticas escolares, si no se cambian los mecanismos de combate va a llegar el día en que sea demasiado tarde, dijo.

Por otro lado, lanzó un llamado a los padres de familia a recuperar su autoridad ante los hijos y que enfrenten el rol de guías sin justificar su ausencia por cuestiones de trabajo.

“En el tema de adicciones debemos dejar de ser paternalistas y esperar a que el gobierno resuelva todo o que cuando ya ven a su hijo en el hoyo quieran que una institución les arregle el problema”.

Recordó que en el 2000 se notó un repunte importante en el número de adolescentes que caían en las drogas, también en ese año cambiaron la mariguana por la cocaína; tres años después, los casos dejaron de aumentar y mantuvo un avance lento pero constante.

Sin denostar las actuales acciones del gobierno contra las adicciones, remarcó que éstas se quedan cortas, son raquíticas y no alcanzan para lograr el objetivo, de ahí la necesidad de destinar más recursos económicos y humanos para concientizar a todos los sectores afectados.

“Si los papás no van a las pláticas en las escuelas porque están trabajando, entonces que se las lleven a los centros de empleo y que los empresarios accedan a dar permisos para que eso ocurra”.