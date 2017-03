Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La supuesta negligencia de al menos tres médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le arrebató la vida a una niña de ocho años por un choque séptico originado por la ruptura del apéndice, lo que ocasionó una peritonitis.

Los padres interpusieron una demanda ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por negligencia médica contra quien resulte responsable, marcada con el número FGE/QR7CHE7DCVSP70220/2017.

Sahirely Cervera, madre de la menor, indicó que los médicos pusieron mil pretextos para no operarla y cuando lo intentaron, la niña falleció porque supuestamente no resistió la anestesia, pero la autopsia reveló que su cuerpo no tenía la aplicación de la anestesia.

“Quiero que se haga justicia, no se vale que por una negligencia médica le quiten la vida a niños inocentes, mi niña ingresó al Seguro Social con una orden para que sea operada del apéndice, los doctores nada más decían que no había quirófano, le dieron largas”, indicó.

Con lágrimas en los ojos, recordó que la menor ingresó a la clínica del IMSS en Chetumal, la noche de lunes 27 de febrero, con todos los análisis y la orden para ser intervenida de manera inmediata; sin embargo, quien la atendió, dijo que no había quirófano disponible.

“Esos médicos sin corazón, no atendieron a una niña muriéndose de dolor, no era alérgica a ningún medicamento"

“Esos médicos sin corazón, no atendieron a una niña muriéndose de dolor, no era alérgica a ningún medicamento y la anestesióloga estaba más preocupada por desayunar que atender a mi hija, se murió en un rinconcito esperando que la operen, tenía sus labios mordiditos de tanto dolor. No se me hace justo y pido justicia”, comentó.

Le dieron largas para la operación

Alfredo Culebro, padre de la niña, señaló que su hija no logró ser operada, y los médicos expusieron en el certificado que la paciente no resistió la anestesia, aunado a un problema del corazón que tenía.

“Desgraciadamente, por negligencia médica perdió la vida. El cirujano que la atendió comentó que necesitaba ser intervenida, firmé el papel para la autorización y me dijo que iba a programar el quirófano, tardó como dos horas e indicó que no había espacio y le pusieron medicamento para dolor”, comentó.

Luego, el doctor le avisó que la cirugía sería a las cinco de la mañana, pero hasta las seis, no había sido atendida. A las siete de la mañana del martes, hicieron cambio de turno y fue otro doctor quien la empezó a atender, para las nueve de la mañana ingresó a cirugía, pero la menor falleció antes de que la operaran.

Ante lo ya expuesto, se trató de localizar al delegado Flavio Carlos Rosado, pero no fue posible en Chetumal, ni el director del Hospital General de la zona 01. Sin embargo, a través de un comunicado, la dependencia lamentó el hecho e informó que se inicia una investigación al respecto.