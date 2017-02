El descuido de este tramo de la Quinta Avenida no solo afecta a estos empresarios, sino también a la población en general. (Octavio Martínez/ SIPSE)

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La parte norte de la Quinta Avenida, en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha comenzado a activarse comercialmente, sin embargo empresarios insisten a las autoridades se les olvidó dotar a esa demarcación de servicios públicos eficientes.

El tramo de la Quinta Avenida que comprende es de la CTM a la calle 54, donde se han establecido seis nuevos restaurantes y con ello comienza la activación comercial de la vía turística más importante de la Riviera Maya.

A decir de Alfonzo Xala, gerente y chef de uno de los restaurantes, los comercios se establecieron allí desde hace casi un año y es la continuidad comercial de la Quinta Avenida, pero en un concepto más íntimo, alejado del bullicio cotidiano de la ruta en su parte sur.

“Poco a poco esta parte de la Quinta Avenida ha comenzado con la activación de establecimientos que brinden al turista y a la misma población local una nueva gama de posibilidades de pasarla bien en Playa del Carmen, degustando un menú más fresco y natural alejado del escándalo que se vive en el centro de la ciudad”, externó Alfonzo Xala.

No obstante, comentó que la iniciativa de los empresarios de activar esa parte de la ciudad no ha tenido apoyo de parte de las autoridades municipales, a quienes señalan que nunca les han brindado el apoyo en lo que corresponde a los servicios públicos.

Servicio eficiente

“Se va el alumbrado público a cada rato, hay que decirlo. No es un buen servicio, han llegado a repararlo pero no es suficiente pues luego de las siete de la noche aquí estamos completamente a oscuras y otras cosa también, no tenemos un servicio eficiente de recoja de basura y limpia pública, es una labor extra que tenemos que hacer a pesar que pagamos por ese derecho”, enfatizó.

En lo que confiere a la versión del ayuntamiento, Alejandra Cárdenas, regidora de obras públicos y servicios públicos, dijo que en la semana anterior se revisaría esta problemática. El descuido de este tramo de la Quinta Avenida no solo afecta a estos empresarios, sino también a la población en general.