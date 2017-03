Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo hasta los últimos cinco años se ubica en el top 10 de los estados más corruptos, siendo este un problema que alcanzó a la entidad durante el mandato de Roberto Borge Angulo, quien dejó endeudado al estado e incluso con desvío de recursos públicos.

De acuerdo con Eduardo Galaviz Ibarra, quien representa al Observatorio Legislativo, la entidad se ha mantenido así ante la falta de transparencia en la que incluso el sector empresarial ha entrado a la corrupción para obtener contratos o licencias para funcionar.

También te puede interesar: Asegura la PGR inmuebles vendidos por el gobierno de Roberto Borge

“La entidad no sólo en el gobierno pasado fue corrupta, sino desde hace ya algunos años, siempre manteniéndose en los primeros lugares como lo señala la asociación Transparencia Mexicana, que hasta 2011 realizó el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, explicó.

De acuerdo con información de la asociación con presencia a nivel nacional, en los próximos meses presentarán una nueva edición del índice, aunque otra asociación, México Evalúa, detalla que la entidad, previo a las elecciones de 2016, estaba como el cuarto estado más corrupto a nivel nacional, en el que 13 mil por cada 100 mil habitantes han sido víctimas de la corrupción.

En la entidad en el sector de la construcción se dan cobros e incluso en el apartado “otros gastos” ya se tiene contemplados pagos para el otorgamiento de contratos y pagos para obtener licencias.

“Cuando salen proyectos para otorgar concesiones surge la compañía de un amigo o conocido de un representante público a quien se le otorga”, explicó.

La falta de transparencia es uno de los retos más importantes y es algo que tenemos que pedir, sobre todo en los recursos y evitar caer en ella, ya que de acuerdo con el Banco Mundial, en México la corrupción representa 9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que es un tema grave y no se va a resolver de la noche a la mañana, pero si no se empieza por establecer ética de valores en las empresas y el sector público no va a funcionar.

Para ello organizan un foro de Ética y Cumplimiento Institucional, el cual involucra a las empresas privadas en los sistemas anticorrupción, el cual será el 7 de marzo y esperamos en el foro 100 personas, y 60 empresas en el Centro Internacional de Cancún.