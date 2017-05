Deuda de Q. Roo, la segunda más alta del país

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los dos últimos exgobernadores de Quintana Roo dejaron una deuda que supera los 22 mil millones de pesos, lo que ubica al Estado como el segundo con una deuda mayor al total del Producto Interno Bruto del país (2.8%), con 6.9% solo después de Chihuahua que tiene 9.6%.

Félix González Canto endeudó al Estado con 11 mil 500 millones de pesos y Roberto Borge Angulo dejó la deuda en 19 mil 169 millones 775 mil 571 pesos, solo de créditos hipotecarios, más los 2 mil 968 millones 286 mil 60 pesos de pasivo circulante (pago forzoso a corto plazo).

“La deuda pública de Félix y Borge no solo no estaba justificada, sino que la contrataron de forma irregular y no cumplieron sus fines que eran supuestamente para obra pública, y dejaron una deuda muy extensa”, indicó Carlos Montalbán Colón, secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Abundó que Quintana Roo genera bastantes ingresos, y contrataron esos créditos comprometiendo las participaciones, lo que coloca a la entidad como parte de las piedras más caras del país de obras, “Borge tuvo una borrachera financiera y Juan Pablo (Guillermo Molina) fue su cantinero”.

Las dependencias y entidades deben registrar ante la SHCP todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

“Gracias a que la ciudadanía abrió los ojos a tiempo frenamos el desfalco descomunal que se nos venía encima”, señaló Juan Carlos Pallares Bueno, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado.

El líder panista destacó que con la entrada del nuevo gobierno se renegoció la deuda y bajaron al máximo los intereses para obra pública, lo que antes no se hizo porque los ingresos se destinaban a nómina y pago de deuda.

Con la renegociación que hizo el gobernador Carlos Joaquín González se amplió el periodo de pago 10 años más, anteriormente estaba en 20 y ahora es 30.

De acuerdo con México ¿Cómo vamos? Chihuahua ocupa el primer puesto en cuanto a la deuda pública, pues la suya es mayor al total con respecto al PIB nacional con 9.6%, le sigue Quintana Roo con 6.9%, Chiapas con 6.3%, Coahuila con 5.9%, y Veracruz al igual que Michoacán con 4.9% cada uno.