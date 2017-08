Quintanarroenses, los que más gastan en seguridad a nivel nacional

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo es donde los habitantes más gastan en sus hogares para colocar medidas de protección como candados, bardas y reforzar rejas o instalar protecciones, para de esa manera sentirse más protegidos ante la creciente alza de inseguridad.

México Evalúa dio a conocer estos datos en el documento ¿Cómo se protegen las ciudades con miedo?, realizado por Jimena David, Investigadora del Programa de Seguridad y Justicia de la asociación, en el que señala que el impacto de la creciente inseguridad es lo que ha hecho que se modifiquen los hábitos y calidad de vida, en especial cuando se tiene que pagar por ello y en Quintana Roo las modificaciones han sido de al menos el 23%, es decir en aumento.

A nivel nacional 15% de los hogares ha recurrido a cambiar o reforzar sus puertas o ventanas como un mecanismo de protección contra la delincuencia; reforzar los candados y cerraduras así como colocar bardas o reforzar las rejas, de esa manera sentirse más seguros dentro de su propio hogar.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que en promedio, de Quintana Roo, reciben tres mil denuncias de robos a casa habitación con y sin violencia de manera anual; en 2010 fueron tres mil 817 casos y en lo que va del año ya van mil 718; en 2013 alcanzó el pico más alto con cuatro mil 16 denuncias, sin embargo el número no refleja la realidad debido a que no todos denuncian porque no confían en las autoridades.

Para México Evalúa en la entidad ya es común que se tengan que llevar acciones contra la delincuencia en los hogares y no han experimentado cambios importantes durante el período que llevaron a cabo las estadísticas, entre 2010 y 2016, y concluye que el Estado no ha trabajado el tema de robo a casa habitación.

Cada año en más estados este delito va en aumento y los vecinos deben realizar gastos en su protección no sólo en el exterior sino en el interior y viven con la incertidumbre de si al llegar a casa no se encontrarán con que han sido una víctima más de robo.