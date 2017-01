''Si no tiene tiempo y no está a gusto, quienes lo pusieron lo podemos quitar''.

CHETUMAL, Q. Roo.- Cientos de priístas arrancaron este fin de semana una serie de acciones encaminadas a renovar la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y acabar con la presidencia que encabeza Raymundo King de la Rosa.

La reunión de priístas por la renovación del CDE en Quintana Roo donde participaron militantes distinguidos como el ex gobernador, Jesús Martínez Ross, se realizó en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

“Veo con tristeza que el presidente no está aquí. Si no tiene tiempo y no está a gusto, quienes lo pusieron lo podemos quitar”, señaló Martínez Ross.

En el encuentro estuvo también, José Luis Toledo Medina, diputado federal, quien señaló que el PRI está estancado en paradigmas obsoletos de sometimiento y rendición de culto a figuras empecinadas en el poder, y que solo debilitan el sentido de la democracia.

“Ya no es posible seguir dando los resultados que hoy necesita la dinámica de Quintana Roo con un partido que no esté dispuesto a renovarse. Por eso estamos aquí hoy, para dar el primer paso de una verdadera renovación mediante el cambio total de dirigencia”, destacó.

La convocatoria lanzada fue para realizar asambleas similares en todos los municipios del estado, para la obtención de firmas que soportarán un documento que se enviará a Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, en donde se solicitará la renovación de la dirigencia en Quintana Roo.

Presidente del partido

‘Chanito’ Toledo afirmó que es momento de pugnar por un partido de libertades, en donde todos se sientan escuchados, incluidos, valorados y no sometidos ni aislados.

“Quiero que sepan que he decidido no ser elegible como presidente del partido, me retiro de esta aspiración para poder elegir una dirigencia con el consenso de todos. No pido la dirigencia, pero pido algo más grande, una transformación de fondo”, destacó.

Ante el hartazgo mostrado por los priistas, la dirigencia actual de ese partido solo respondió, a través de redes sociales, con ataques hacía algunos de los participantes en la reunión realizada en la zona maya.