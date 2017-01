Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El hotel Me By Meliá anunció que para marzo reabrirá sus puertas, pues han demostrado que no han incumplido con ninguna ley y cuentan con los permisos correspondientes.

De acuerdo con el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, así como lo establecido en el Artículo cuarto transitorio de Reportes de Estudio de Impacto Ambiental (REIA) que indica que las obras o actividades que correspondan a remodelaciones de una obra que se encuentre operando antes de 1988, no deberán someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

“El tema es ambiental, y no hay un impacto ambiental grave que pueda haber sido señalado por la Profepa”, declaró la asesoría ambiental del proyecto Me by Meliá Cancún.

Los dueños de la propiedad cuentan con una no retroactividad de las leyes porque tienen una licencia de construcción de 1987, además de que es un hotel, señalan, que se encuentra operando antes de que fuera publicada la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), en 1988.

“Profepa vino a revisar y clausuró las obras, sin embargo, al mostrar documentación como los planos de 1986 y la licencia de 1987, levantó la clausura de las aceras de alberca y amenidades, dejando únicamente los módulos, o edificios como los definimos aquí, sureste y noreste, con clausura temporal”, abundó.

El procedimiento administrativo está por concluir, y recalcó que sólo son los módulos los que están dentro de este proceso que ya está en etapa de emplazamiento, y que está por ser contestado para una resolución administrativa que llevará a una posible solicitud de autorización de extensión por parte de la Semarnat.

“Donde están los módulos existían albercas y restaurantes, que ya le demostramos a la autoridad con planos que estaban autorizados en su momento, 1986 y 1987”, dijo.

Respecto a los señalamientos de los vecinos, lo cual ha generado la controversia, pues insisten en que se están rebasando los límites de construcción, respondió que estos son meramente urbanos y el tema es materia ambiental.

“Estrictamente en términos ambientales no hay un impacto ambiental grave o irreparable, en torno a la flora, fauna, suelo, agua, o recursos naturales que puedan haber sido afectados por parte de la remodelación del Me; son señalamientos de la sociedad, de los vecinos que piensan que no contamos con un tema administrativo bien salvaguardado, como es nuestro caso; pero insistió, no hay un daño grave que pueda haber sido señalado por la Profepa”.

Respecto a la entrega de la ampliación de la denuncia # PFPA/29.7/2C.28.2/0261-16 por las presuntas violaciones a la legislación ambiental y de bienes nacionales por parte del presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo AC, Lenin Amaro Betancourt, se limitó a comentar que “vamos a responder conforme derecho, si hay una demanda, que nos notifique y actuaremos al respecto”.

Las obras de remodelación del Me iniciaron en agosto de 2016, específicamente los trabajos de construcción de los edificios uno y dos, que son los que están clausurados y en proceso administrativo, comenzaron en octubre del mismo año.

