Rebelión en el PRI

Aprovechando el desconcierto que predomina en el PRI Quintana Roo desde hace un año –cuando sufrieron la derrota más humillante en toda su historia–, algunos caudillos tricolores quieren tomar por asalto el control de los sectores del partido con el propósito de asegurar candidaturas en el proceso electoral de 2018, amenazando con provocar nuevas fracturas al resquebrajado partido si sus caprichos no son concedidos.

Sin un jefe que dicte “línea” desde Palacio de Gobierno –se acostumbraron a recibir línea de su gobernador a partir de 1975 y hasta 2016–, los priistas quintanarroenses están viviendo nuevos tiempos que fomentan una balcanización que puede llevar a pique al aturdido priismo sacudido por los actos de corrupción y de al menos una docena de sus figuras, comenzando por el capturado ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Respaldado por el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, el líder estatal Raymundo King de la Rosa ha redoblado el paso decidido a afianzarse en la dirigencia de un partido donde cotidianamente llueven amagues de más deserciones.

Personajes con peso específico como los diputados federales José Luis “Chanito” Toledo Medina y Mario Machuca Sánchez, y como el ex secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría –ahora salpicado por la investigación contra ex funcionarios del borgismo–, inconformes con la forma en que se conduce al PRI en la entidad, han dejado ver sus intenciones de emigrar a otras fuerzas políticas si no obtienen un buen trato a cambio.

Pero a ellos se han sumado dos cuadros femeninos destacados, las cancunenses Marybel Villegas Canché y Susana Hurtado Vallejo, ambas con la alcaldía de Cancún en la mira.

Si bien las dos son aspirantes declaradas, Susana Hurtado no tuvo pelos en la lengua para advertir que si el PRI no le entrega la candidatura se irá con todo y su gente al partido que le abra las puertas.

“Ojalá nos cumplan”, declaró la ex diputada local advirtiendo que tiene otras invitaciones en la mesa para participar en los comicios de 2018.

La ex diputada Susana Hurtado con su hacha de guerra advirtió que se acabaron los tiempos de autoritarismo en su partido, donde el gobernador ungía a sus candidatos por su santa voluntad. Inobjetable.