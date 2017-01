Teresa Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Pese a que en Quintana Roo la caza de tiburones está permitida al no encontrarse en el listado de categoría de riesgo de la NOM-059-SERMART-2010, especialistas marinos aseguran que será necesario cambiar las leyes para prohibir la caza indiscriminada de esta especie.

“Tenemos que hacer que nuestros legisladores cambien las leyes y prohíban que se mate tiburones, además es necesario actualizar las vedas, pues, no están acorde con las temporadas”, dijo a Novedades Quintana Roo, Alberto Friscione, buzo reconocido a nivel internacional, desde las aguas del Mar Rojo, lugar donde se encuentra realizando un documental.

El experto en vida marina destacó la importancia que al frenar la caza se contemple al pescador para que se le ofrezca otras alternativas de fuente de empleo, pues de lo contrario, de seguir cazando sin freno, lo que ocasionarán será reducir la especie hasta ponerla en riesgo de extinción.

Don Cuco, un hombre de mar reconocido en Isla Mujeres, recordó que años atrás, al menos una década, se veían numerosos cardúmenes de escualos en el Caribe mexicano, se veían numerosos, avistaban en el mar azul tintoreras, toros, martillo entre otras especies más, hoy en día, es muy raro encontrar tiburones en grupo, la mayoría sale solo, esto hace también que la caza de esta especie se vuelva menos productiva, explicaron.

El pasado sábado 28 de enero, se plasmó gráficamente una imagen que sacudió de pronto las redes sociales, una fila de tiburones de dos especies: tintorera y toro postrados en una plancha de concreto de uno de los muelles de Punta Sam. Se trató de una embarcación que llegó de Isla Mujeres a entregar el producto a una empresa para comercializar de inmediato cada parte del tiburón.

Ante este hecho, la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), comentó que los pescadores que descargaron su producto en el muelle de Punta Sam son propietarios de la embarcación Huachisan III, con matrícula 2301209123-9, quienes cuentan con los permisos tanto de la Sagarpa como de Conapesca, para realizar la pesca de tiburón y escama marina.

La funcionaria dijo en entrevista que de no tener documentación que le acredite la actividad no hubiera podido hacer el desembarque. “Nosotros tenemos responsabilidad de los muelles, la actividad que realizaron los pescadores es lícita, no fueron ni de Veracruz, ni de Campeche, Yucatán ni de ningún lado, fueron isleños quienes llegaron a desembarcar su producto, resultado de varios días de caza en el mar”, insistió.

A dicho de pescadores en la Isla hay una coperativa dedicada a la pesca de tiburón, con al menos 15 embarcaciones, de pescadores en total hay como 40 quienes llevan años saliendo a la mar para traer consigo escualos de todos tamaños a los que atrapan con líneas que lanzan al fondo del mar con anzuelos listos para la caza.

Alberto Friscione comentó que es lamentable y un crimen que la caza siga en aumento y que además lo hagan con tiburones hembra a las que aprovechan para sacarles la cría y ponerla a la venta como cazón.