Rechazan los diputados el uso de escolta

Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, descartó la necesidad de escoltas para los diputados, por lo que dijo desconocer los motivos por los que ex legisladores gozaban del beneficio.

Indicó que a raíz de la reforma realizada el año pasado, las decisiones del Comité de Autorización son públicas y por eso ahora se están conociendo quiénes tenían escoltas, el número de elementos y equipo a su disposición.

En la actualidad los diputados no gozan de ese derecho legal.

Desconozco por qué o con base a qué o cuál fue la justificación para autorizarles”, señaló el legislador panista.

En su momento, Francisco López Mena, titular de la Secretaría de Gobierno, confirmó que además de los ex gobernadores y ex titulares de la anterior Procuraduría General de Justicia, varios ex servidores públicos que habían sido diputados locales gozaban del servicio de custodia.

El diputado Martínez Arcila recordó que la Ley de Seguridad Pública fue reformada apenas en septiembre pasado, donde se dejó en claro quiénes tenían derecho al beneficio legal.

La legislación anterior al igual que la actual no contempló a integrantes del Poder Legislativo. “Nosotros pudimos incluirlo, pero consideramos que no es necesario”, puntualizó al respecto el congresista local.

El diputado titular de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Zetina Tejero, destacó que los policías deben estar en la calle realizando trabajos de vigilancia e inteligencia a favor de todos los ciudadanos.

Sobre la Ley de Seguridad Pública, los legisladores consideraron que es perfectible, pero será en su momento cuando se realicen los acercamientos con las autoridades de la Secretaría de Gobierno para tratar el tema.

Una de las inquietudes de las autoridades de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Francisco López Mena, es que actualmente existen períodos o plazos mínimos de protección a ex funcionarios, así como la cantidad de equipo.

La intención es que en una futura reforma se pueda establecer que la duración del servicio de escoltas sea determinada por el Comité de Autorización, al igual que número de personal y equipo.