Reciben cobros de CFE injustificados

Benjamín Pat / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los propietarios de invernaderos sociales de Felipe Carrillo Puerto registran problemas para el pago de recibos de consumo de energía eléctrica, los cuales siguen llegando a pesar de que los invernaderos no están en uso.

Flavio Muñoz Barrera, presidente del grupo de productores de Chan Kaj, en esa demarcación, dijo que de enero a febrero no utilizaron los sistemas de riego y a pesar de ello recibieron recibos de consumo de alrededor de tres mil 500 pesos correspondientes a ambas fechas.

“El problema es que en esos dos meses no los utilizamos, pero en febrero nos llegó el recibo de enero por tres mil 500 pesos y hace unos días llegó el de febrero ahora por siete mil pesos. Quiero pensar que ahí incluye los dos”, señaló el entrevistado.

Ante esa situación, el grupo de productores rurales envió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) una solicitud para su intervención, a fin de que no continúe el cobro de la energía eléctrica en meses donde no existe actividad.

Por su parte, Eulogio Chan Tuz, presidente del Sistema Hortalizas, dijo que otro de los problemas que enfrentan al menos seis invernaderos del municipio en X-Hazil y Chan Kaj es que no están considerados dentro del subsidio agropecuario.

“En su momento, cuando se instalaron los invernadores en el municipio, no sabemos porque no fueron considerados dentro de ese programa federal y el problema es que el consumo de energía eléctrica llega muy alto. Estamos viendo la posibilidad de cambiar la tarifa para que no nos afecte en nuestra economía”.

Se trata de los productores de chile habanero, quienes recientemente comenzaron el proceso para la siembra de las plantas del picante, cuyo proceso de riego intenso será en fechas próximas.

De acuerdo con la información entregada a los productores por el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es necesario que realicen el trámite de un documento que los acredite como subsidiados para comenzar a aplicar las nuevas tarifas.