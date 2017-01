Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Especialista en temas de migración en Quintana Roo, propone que se trate con una estrategia de reciprocidad diplomática y económica a los turistas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, que buscan ingresar vía aérea al país.

Jorge Zabaleta Pellat, abogado con 25 años de experiencia en trámites migratorios en Playa del Carmen, señaló que la representación legislativa federal de Quintana Roo, podría formular una iniciativa para que los habitantes del país vecinos que vengan a México realicen un pago previo a su llegada, mediante una transferencia de internet similar a lo que pagan los mexicanos que buscan tramitar una visa en el consulado de EEUU.

También te puede interesar: Si México no paga el muro, Trump cancelará reunión con Peña

Apuntó que a través del sistema electrónico, el Instituto Nacional de Migración (INM), podría legislar para que también llenen sus formularios y hagan un ‘pago de derecho’ de 160 dólares, misma cantidad que deposita un mexicano para confirmar su cita buscando el visado, sin garantía alguna.

“Actualmente no hay reciprocidad entre gobiernos, porque México no le pide a los norteamericanos una visa consular para entrar. Yo no estoy proponiendo que se ponga visa consular, si no que a través del sistema electrónico que el INM tiene para países como Rusia, Ucrania y Perú, llenen su formulario para aceptarlos directamente y con dicho pago en reciprocidad”, comentó el abogado especializado.

Uso de los recursos

Enfatizó que los recursos obtenidos mediante el trámite, podrían ser canalizados mediante la figura de un fideicomiso al pago del ‘muro de Trump’, o para el apoyo en cuanto a los trabajos y gestiones con los consulados de los Estados Unidos en nuestro país, recalcando que esta dicha iniciativa no busca la imposición de un visado, si no de igualdad de cobros.

Explicó que actualmente, para que un visitante norteamericano ingrese a México, tiene que cumplir como requisitos como: presentar su pasaporte vigente, tener su boleto redondo, contar con reservación y cumplir con una declaración monetaria, por lo que el pago abonaría, incluso, a disminuir la saturación trámites en las oficinas de migración.

Zabaleta Pellat, puntualizó que de acuerdo a las condiciones migratorias vigentes, los extranjeros que ingresan al país pagan un concepto de ‘Derecho de Inspección Migratoria’ de 500 pesos, (anteriormente de 390 pesos), que dan en la compra de su avión.