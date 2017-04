Poca participación ciudadana no impide la lucha por la paz

Verónica Fajardo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La escasa participación de convocatoria no impidió que se realizara la asamblea ciudadana en la explanada del Ayuntamiento de Benito Juárez, para exigir a las autoridades seguridad y paz social ante los hechos violentos que se presentaron ayer con el asesinato de una madre y su hijo de seis años, ahí la ambientalista Katerine Ender Córdova resaltó que se realizarán más movimientos para que la gente se vaya integrando a estos movimientos sociales.

La paz social es urgente en Cancún, porque ya no se puede vivir con miedo, ¿Cuántas familias deben morir al salir de su casa por la inseguridad? Si las autoridades municipales no funcionan los ciudadanos tienen y deben pedir la revocación de su mandato.

Sobre la escasa participación ciudadana Ender Córdova dijo “ No fue la apatía sino el miedo que la gente tiene de alzar la voz, que es el trabajo de los gobiernos y la clase política tener ciudadanos con miedo para no exigir, no obstante se realizarán más asambleas para que el movimiento comience a crecer”.

Se pidieron las firmas de los asistentes para elaborar un documento en donde se narren los hechos de inseguridad y la falta de coordinación de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno que no están garantizando la paz social una vez que esté el documento con las firmas se presentará ante la Procuraduría General de la República para que revoquen a la autoridad municipal.

Asociaciones civiles

Antonio Gómez, de profesión contador, señaló que pertenece a la organización Resistencia Ciudadana, quienes realizaron la convocatoria e invitaron a diversas asociaciones civiles a reunirse en la explanada del ayuntamiento.

Si no hay un movimiento ciudadano que se manifieste y respalde a todos los habitantes, las autoridades no responderán a la sociedad de Cancún porque está sometida en una grave dosis de violencia y esto paraliza a la gente en alzar la voz, en salir de su casa pero debe confiar en la misma comunidad.