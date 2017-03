Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El 10% de los 941 hoteles que hay en Quintana Roo deben cambiar la instalación eléctrica, ya que es vieja y pone en riesgo la infraestructura del lugar.

Aunque la mayoría de los hoteles están dando mantenimiento constante y cambian las instalaciones para implementar nuevas tecnologías, aún queda un porcentaje bajo que no realiza ningún mantenimiento, detalló Humberto Paniagua Sabines, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Macatrónicos, Eléctricos y Electrónicos del Caribe Mexicano, en la inauguración del Congreso de Ingeniería Hotelera.

El huracán “Wilma” en 2005 dio una revolcada y llevó a que muchos hoteles cambiaran de tecnología, recuperando instalaciones y aprovechando para hacer la modificación, por ello es que la entidad no está tan atrasada; sin embargo, hubo un porcentaje que no quedó con daños tan fuertes y no tuvieron la oportunidad de hacer los cambios, mencionó.

Las cadenas grandes son las que están trabajando en modificaciones de manera constante, para las cuales tienen un porcentaje destinado ya dentro del presupuesto y con los hoteles pequeños también se trabaja bien, ya que tienen una flexibilidad y contacto con los especialistas, lo que permite un trabajo más eficaz.

“La hotelería tienen una ingeniera que debe estar bien trabajada y cuidar para que no falle, lo cual es primordial para mantener al huésped”, explicó Paniagua Sabines.

Ahorita las tecnologías nuevas en las que están colaborando están enfocadas en mejorar el calentamiento de agua con energía solar, automatización, equipos que trabajan ya electrónicamente, y sobre todo en el ahorro de energía y es ahí donde más se invierte.

Con esto los centros de hospedaje estarían ahorrando kilowatt hora y es de hasta 10% aunque esto depende de la condición del edificio, e incluso en la entidad sí hay hoteles que han sido distinguidos.

En el sur del estado son hoteles más nuevos y en Isla Mujeres siendo estos los que sólo requieren mantenimiento.