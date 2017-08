Reconocen a tres quintanarroenses por su 'espíritu emprendedor'

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- “Premio Impulso” edición 2017 se pretende mediante el ejemplo de jóvenes emprendedores, motivar a nuevas generaciones para realizar proyectos.

El evento que tiene como objetivo promover los valores que sustentan a los emprendedores.

Juan Carlos Durán, presidente de la asociación civil, Jóvenes en Impulso, explicó que el principal problema con el que se enfrentan las nuevas generaciones es el desánimo, debido a las condiciones de dificultades a las que se tienen que enfrentar.

Estimó que de cada 10 emprendedores en Quintana Roo la mitad desiste por el desánimo de las dificultades, cuatro más fracasan en su primer intento y solo uno alcanza a desarrollarse; sin embargo recalcó que los cuatro anteriores cuentan con la fuerza y herramientas y vuelven a intentarlo.

“Los sueños se trabajan, hay que darle duro. Se trata de perderle el miedo al fracaso, no buscamos solo casos de éxito, si no fracasos que lleven a un desarrollo mejor, que se intente una y otra vez hasta alcanzar los objetivos. Hoy en día los inversionistas no buscan ideas brillantes, sino emprendedores brillantes”, dijo Juan Carlos Durán.

Habrá tres conferencias impartidas por los protagonistas de casos de éxito que tuvieron que fracasar en múltiples ocasiones para sostener sus iniciativas, en el teatro Yucatán del hotel Princess de la Riviera Maya el próximo 26 de agosto con un acceso general de 250 pesos y un All Access de 400 pesos que se pueden adquirir mediante boletia.com o en las oficinas de Nest Coworking.

Entre los expositores que serán reconocidos hay un caso de un par de jóvenes estudiantes quintanarroenses, uno de Playa del Carmen, un par de socios de Cancún y uno más de Monterrey, Nuevo León.

“Laura López y Andy Chávez, creadores del Imviatori y Christian Sandoval, fundador de Zmart que compite con una empresa de telefonía que a su vez compite con los grandes monstruos ofreciendo oportunidades de empleo para los jóvenes y Roberto Martínez, vloggero y escritor que invita a la ciudadanía a sumarse a iniciativas sociales para divulgar experiencias positivas”, recalcó presidente de la asociación civil Jóvenes en Impulso.