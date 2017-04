Programan reunión para tratar recuperación de playas

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Finalmente la próxima semana se llevará a cabo la reunión que se había aplazado por diferentes causas, entre el sector hotelero y el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, con diferentes dependencias estatales y municipales, para tratar el tema de la recuperación y mantenimiento de playas.

Entre ellas, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Secretaría de Medio Ambiente (Sema), Secretaría de Turismo (Sedetur), Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos, y además se pide la presencia del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Este tema, después de la seguridad, nos preocupa, desde hace casi dos años no se ha hecho nada en recuperación de playas, afortunadamente hay disposición del secretario de Gobierno y habrá diálogo”, señaló Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC).

Ya están llegando arremetidas de sargazo, aunque no tan graves como lo ha señalado la Secretaría de Turismo, dijo, y hay condiciones difíciles en diferentes playas, las cuales se tienen que atacar, dijo.

“Ya está llegando sargazo, pero no he visto hasta el momento manchones fuertes, hemos consultado con universidades americanas y no hay conocimiento hasta ahora de qué tan grave podría ser, pero tenemos que atenderlo, necesitamos que se resuelva de manera real y esperamos que López Mena nos convoque para la reunión”.

Insistió en que las autoridades han dejado pasar mucho tiempo y actualmente ya está la temporada de sargazo y huracanes encima, lo que podría causar graves afectaciones.

“También estamos invitando a los presidentes municipales de Benito Juárez y Puerto Morelos, y a los presidentes de asociaciones de hoteles para que todos sumemos esfuerzos porque esta situación también afecta a la Riviera Maya y Holbox”, expresó.

Mencionó que el sector entiende que el gobierno tiene una situación económica delicada, pero hay que atender el tema de recuperación y mantenimiento de playas.